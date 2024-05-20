«Он ей прохода не давал». На Урале мужчина зарезал бывшую любимую на глазах у прохожих — его арестовали

В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей возлюбленной. С женщиной жестоко расправились прямо на улице, пишет 20 мая E1.RU. Обвиняемого отправили в СИЗО до 17 июля.
По данным издания, в минувшую субботу, 18 мая, мужчина приехал на работу к своей бывшей сожительнице Анне. Они вышли на улицу — судя по видео с камер, между молодыми людьми возникла перепалка, в результате которой женщина получила несколько ударов ножом.
Несмотря на старания прохожих и полицейских, работавших неподалеку и пришедших на помощь, Анна умерла на месте происшествия.
E1.RU
По словам близких Анны, мужчина мог совершить такой поступок из ревности. Якобы пара рассталась полгода назад, но екатеринбуржец никак не мог отпустить возлюбленную.
«Она уже с другим встречалась. Он ей прохода не давал. Не наркоман, не алкоголик. Просто ревновал. Побоев уже сколько было, она и носы делала, и зубы вставляла», — рассказала подруга Анны.
38-летний мужчина был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело об убийстве (105 УК РФ). Обвиняемый частично признал вину. В отношении мужчины проведут судебную психиатрическую экспертизу.
По данным E1.RU, погибшей Анне было 30 лет, она работала в банке. У женщины осталась девятилетняя дочь — их совместный с бывшим сожителем ребенок.