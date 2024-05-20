«Он ей прохода не давал». На Урале мужчина зарезал бывшую любимую на глазах у прохожих — его арестовали

В Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей возлюбленной. С женщиной жестоко расправились прямо на улице, пишет 20 мая E1.RU. Обвиняемого отправили в СИЗО до 17 июля.



По данным издания, в минувшую субботу, 18 мая, мужчина приехал на работу к своей бывшей сожительнице Анне. Они вышли на улицу — судя по видео с камер, между молодыми людьми возникла перепалка, в результате которой женщина получила несколько ударов ножом.



Несмотря на старания прохожих и полицейских, работавших неподалеку и пришедших на помощь, Анна умерла на месте происшествия.