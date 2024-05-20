Путин назначил заместителем министра обороны РФ аудитора Счетной палаты Олега Савельева

Аудитор Счетной палаты Олег Савельев назначен заместителем министра обороны РФ. Указ президента России Владимира Путина 20 мая опубликован на сайте Кремля. Также указом главы государства занимавший пост с 2013 года Юрий Садовенко освобожден от должности заместителя министра обороны.
После того как Сергей Шойгу был снят с должности министра обороны РФ, ожидалось, что вместе с ним сменится и состав Минобороны. Однако, как писала «Фонтанка», возможностей для увольнения руководителя аппарата Юрия Садовенко было немного — предельный возраст, болезнь или приговор суда. Уволить с военной службы его мог и верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Его место, согласно указу, занял уроженец Ленинграда, аудитор Счетной палаты Олег Савельев. Он окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени
После инаугурации президент РФ Владимир Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего ранее посты первого вице-премьера и министра экономического развития РФ. По словам Путина, это назначение связано не в последнюю очередь с растущими расходами на оборону. Андрей Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и