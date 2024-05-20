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    Путин назначил заместителем министра обороны РФ аудитора Счетной палаты Олега Савельева

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    Аудитор Счетной палаты Олег Савельев назначен заместителем министра обороны РФ. Указ президента России Владимира Путина 20 мая опубликован на сайте Кремля. Также указом главы государства занимавший пост с 2013 года Юрий Садовенко освобожден от должности заместителя министра обороны.

    После того как Сергей Шойгу был снят с должности министра обороны РФ, ожидалось, что вместе с ним сменится и состав Минобороны. Однако, как писала «Фонтанка», возможностей для увольнения руководителя аппарата Юрия Садовенко было немного — предельный возраст, болезнь или приговор суда. Уволить с военной службы его мог и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

    Его место, согласно указу, занял уроженец Ленинграда, аудитор Счетной палаты Олег Савельев. Он окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина в 1988 году. В 2008–2014 годы занимал должность замминистра экономического развития РФ. Позже год был министром по делам Крыма. С 2015 по 2018 год вошел в состав аппарата правительства РФ в качестве заместителя руководителя, следующие два года возглавлял аппарат Счетной палаты РФ. С 2019 года до настоящего времени являлся аудитором Счетной палаты.

    После инаугурации президент РФ Владимир Путин назначил министром обороны Андрея Белоусова, занимавшего ранее посты первого вице-премьера и министра экономического развития РФ. По словам Путина, это назначение связано не в последнюю очередь с растущими расходами на оборону. Андрей Белоусов прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и МО РФ вписать в общую экономику страны, отмечал президент.

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    Юрий СадовенкоОлег СавельевМинобороны РФ
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