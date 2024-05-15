Путин объяснил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов и новым министром обороны поблагодарил бывшего главу МО Сергея Шойгу и объяснил, почему произошли изменения. «Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут <...> Андрей Рэмович возглавлял в свое время Минэкономразвития, и, конечно, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Минобороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны», — заявил Владимир Путин.

Президент уточнил, что, увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти исходят из того, что все социальные обязательства перед российскими гражданами должны быть достигаемы. Он уточнил, что речь идет об образовании, здравоохранении, поддержке ветеранов. И все это, подчеркнул Путин, должно быть исполнено при растущих расходах на оборону.

По словам президента, растущие расходы на оборону органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в РФ. Однако взаимоотношения между «пушками» и «маслом» необходимо вписать в общую стратегию развития РФ. Путин выразил надежду, что Андрей Белоусов справится с этой задачей.