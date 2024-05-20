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    «Камикадзе» повредил объект связи в селе под Белгородом

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    Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в понедельник, 20 мая.

    По данным главы, пострадавших нет, однако был поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, добавил Гладков.

    Ранее в военном ведомстве отчитались о пресечении атак ночью 20 мая. Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили семь беспилотников ВСУ самолетного типа. Пять сбили в Белгородской области и два — в Курской области.

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