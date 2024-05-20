    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    759мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.99eur98.78

    Только два региона. Беспилотники сбиты в Белгородской и Курской областях

    1401
    обсудить

    Минобороны отчитывается о пресечении атак ночью 20 мая. На этот раз в сводке только два региона.

    Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили всего семь беспилотников самолетного типа. Пять сбиты в Белгородской области и два — в Курской области.

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что два БПЛА были сбиты над Обоянским районом Курской области. Подробностей нет.

    МЧС Белгородской области объявило опасность атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе в 2:21 и отменило в 5:08. Информации о последствиях пока нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотников
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close