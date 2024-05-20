Только два региона. Беспилотники сбиты в Белгородской и Курской областях

Минобороны отчитывается о пресечении атак ночью 20 мая. На этот раз в сводке только два региона.

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили всего семь беспилотников самолетного типа. Пять сбиты в Белгородской области и два — в Курской области.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что два БПЛА были сбиты над Обоянским районом Курской области. Подробностей нет.

МЧС Белгородской области объявило опасность атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе в 2:21 и отменило в 5:08. Информации о последствиях пока нет.