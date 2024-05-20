Необычное животное заметили в Удельном парке. Мы можем сказать ему спасибо

В Петербурге живут тритоны. Мало кто знает, что они приносят людям пользу, уничтожая большое количество комаров. Они едят их как на стадии личинки, так и во взрослом возрасте. Фотограф-натуралист Антон Кубышкин встретил тритона в Удельном парке, его кадры публикует 20 мая сообщество «Грибы и Грибники СПб».
«Большая просьба к посетителям парка и прохожим. Не кидайте, пожалуйста, мусор в канавы. Урн, конечно, катастрофически не хватает в парке, но это не повод засорять окружающую среду. Тритончики используют топи для того, чтобы откладывать яйца», — пишет фотограф.
В средней полосе России встречается два представителя рода Triturus: обыкновенный и гребенчатый. Антон Кубышкин встретил обыкновенного, у которого гребень поменьше и он непрерывный. По форме тела тритоны напоминают ящериц, но покрыты не чешуйками, а кожей. Зимуют тритоны на суше, заранее подыскивая убежище. А весной, после пробуждения, направляются в небольшие водоемы, где после спаривания самка откладывает икру. Личинки тритонов дышат жабрами. Через три месяца они превращаются во взрослую особь и выходят на сушу.