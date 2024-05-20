В Москве задержали мужчину, который вонзил нож в шею прохожей

Мужчина напал с ножом на прохожую девушку возле торгового центра на востоке Москвы. Он нанес ей множество ударов в шею и убежал. Подробности 20 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, нападение произошло на остановке общественного транспорта, девушка ранее не была знакома с агрессором. После нападения он скрылся, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным столичной прокуратуры, жертвой злоумышленника стала 22-летняя девушка, он подошел к ней со спины. Нападавшего задержали по горячим следам — им оказался 48-летний мужчина. «При нем обнаружен складной нож», — сказали в надзорном ведомстве.
По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре. Устанавливается мотив поступка злоумышленника.
Ранее «Фонтанка» писала, что пенсионер дважды ударил ножом в живот петербуржца в спальном районе. В нападавшем признали местного маргинала.