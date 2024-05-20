В Москве задержали мужчину, который вонзил нож в шею прохожей

Мужчина напал с ножом на прохожую девушку возле торгового центра на востоке Москвы. Он нанес ей множество ударов в шею и убежал. Подробности 20 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника, нападение произошло на остановке общественного транспорта, девушка ранее не была знакома с агрессором. После нападения он скрылся, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.