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    В Москве задержали мужчину, который вонзил нож в шею прохожей

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    Мужчина напал с ножом на прохожую девушку возле торгового центра на востоке Москвы. Он нанес ей множество ударов в шею и убежал. Подробности 20 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника, нападение произошло на остановке общественного транспорта, девушка ранее не была знакома с агрессором. После нападения он скрылся, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Фото: Прокуратура г. Москвы
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    По данным столичной прокуратуры, жертвой злоумышленника стала 22-летняя девушка, он подошел к ней со спины. Нападавшего задержали по горячим следам — им оказался 48-летний мужчина. «При нем обнаружен складной нож», — сказали в надзорном ведомстве.

    По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в прокуратуре. Устанавливается мотив поступка злоумышленника.

    Ранее «Фонтанка» писала, что пенсионер дважды ударил ножом в живот петербуржца в спальном районе. В нападавшем признали местного маргинала.

    Фото: Прокуратура г. Москвы

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