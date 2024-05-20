Автомобильный паром начал курсировать между Ленинградской и Калининградской областью

На морской линии «Балтийск — Усть-Луга» начал работать грузопассажирский двухпалубный автомобильный паром «Антей», связывающий Калининградскую область с Ленинградской в обход иностранных государств. Об этом 20 мая сообщает издание «Автопилот».
Уточняется, что «самый большой в мире в своем классе» паром позволит существенно увеличить объем грузоперевозок: он позволит переправлять морем не только грузовые, но также легковые автомобили, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику — вместе с сопровождающими пассажирами. В 59 каютах «Антея» смогут разместиться 149 человек.
Суммарная длина автополос — 1700 линейных метров. На нижней палубе «Антея» хватит места для 44 автопоездов, на верхней — для 50-ти. По предварительной информации, «Антей» будет выполнять 5–6 круговых рейсов ежемесячно круглый год.