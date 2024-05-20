Старшего шкипера оштрафовали за мазутный дождь над Финским заливом

37-летнего старшего судового механика «Большого порта Санкт-Петербург» обвинили в загрязнении морской среды. Установлено, что во время погрузки мазута на несамоходную нефтеналивную баржу «Шарлотта-5» мужчина не контролировал наполнение танка левого борта судна и не остановил вовремя подачу мазута, из-за чего танк переполнился и 172 килограмма мазута вытекли через замерную горловину танка — сначала на палубу, а затем и в воду.

Кировский районный суд вынес приговор в отношении старшего шкипера (механика) Александра Медведева, признанного виновным по редкой статье. Об этом 20 мая сообщае т объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел 12 июня 2023 года. Причиненный вред водному объекту тогда оценили более чем в 2,6 миллиона рублей. Медведев вину признал, раскаялся. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов предусмотрено, что район Балтийского моря с Финским заливом является особым районом, в котором запрещается любой сброс в море нефти или нефтесодержащих смесей с судов.



Ранее транспортную полицию заинтересовали масляные пятна на Фонтанке и Малой Невке. В настоящее время по факту разлива нефтепродуктов в реках ведется проверка.

