Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало ни одного факта утечки ядерных материалов на Украине для использования их не по назначению. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси, выступая на Международной конференции по ядерной безопасности 20 мая.



По словам Гросси, когда появлялись обвинения в нарушениях ядерной безопасности на Украине, МАГАТЭ проводило «беспристрастное научное расследование». «Мы четко установили, что никакие ядерные материалы не были перенаправлены, тем самым развеяв туман войны и разрядив напряженную ситуацию», — заявил он.