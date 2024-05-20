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    Фестиваль мороженого и возложение цветов к памятнику Петра I перекроют центр Петербурга

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    В конце мая в центре Петербурга пройдет Фестиваль мороженого, а в честь Дня города к памятнику Петру Первому торжественно возложат цветы. Оба события не обойдутся без перекрытий движения.

    С полуночи 24 мая до 22:00 27 мая для проезда транспорта будут закрыты площадь Островского и улица Зодчего Росси, сообщает 20 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На этот же срок на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова запретят парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    А утром 27 мая пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. С 9:00 до 11:00 будет перекрыто движение по Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и по Сенатской площади.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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