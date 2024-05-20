Фестиваль мороженого и возложение цветов к памятнику Петра I перекроют центр Петербурга

В конце мая в центре Петербурга пройдет Фестиваль мороженого, а в честь Дня города к памятнику Петру Первому торжественно возложат цветы. Оба события не обойдутся без перекрытий движения.



С полуночи 24 мая до 22:00 27 мая для проезда транспорта будут закрыты площадь Островского и улица Зодчего Росси, сообщает 20 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На этот же срок на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова запретят парковаться.