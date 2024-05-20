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    ЗСДфест

    Три дня до завершения регистрации на ЗСД Фонтанка Фест: осталось всего 500 лотов

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется через три дня — в четверг, 23 мая. Если у вас еще нет планов на ближайшую субботу, 25 мая, то самое время присоединиться к участникам велозаезда.

    Сейчас на старт уже готовы выйти 16 500 велосипедистов, из них 7,5 тысяч — в вечернем заезде «Засвети ЗСД», и 7 000 — в заезде «Наш оранжевый».

    Осталось всего 500 свободных лотов на «Наш оранжевый» заезд, один из которых может стать вашим. Напоминаем, что регистрироваться необходимо только на официальном сайте ЗСД Фонтанка Феста! Не переходите по подозрительным ссылкам от мошенников и не платите им деньги за «билеты»!

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Напомним, что шестой фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в субботу, 25 мая, по участку трассы Западного скоростного диаметра. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». В программе фестиваля два велозаезда: «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Они начнутся соответственно в 18:00 и 20:30. Фестивальный городок на Богатырском проспекте, 42, на территории парковки гипермаркета «О’КЕЙ» будет работать с 16:00 до 22:00. Маршрут у заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест впервые был организован в 2018 году. Маршрут проходит по самой красивой трассе города. Уникальность фестиваля обусловлена самой трассой. Высшая точка велопарада — отметка 53 метра над Морским каналом. Фестиваль пройдет при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера — Setl Group, генерального радиопартнера — «Европа плюс», Официального телепартнера — телеканала ТНТ, партнера фестивального городка сети гипермаркетов «О’КЕЙ», партнера Группы компаний «А101».

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