Три дня до завершения регистрации на ЗСД Фонтанка Фест: осталось всего 500 лотов





Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется через три дня — в четверг, 23 мая. Если у вас еще нет планов на ближайшую субботу, 25 мая, то самое время присоединиться к участникам велозаезда.

Сейчас на старт уже готовы выйти 16 500 велосипедистов, из них 7,5 тысяч — в вечернем заезде «Засвети ЗСД», и 7 000 — в заезде «Наш оранжевый».