Три дня до завершения регистрации на ЗСД Фонтанка Фест: осталось всего 500 лотов

Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закроется через три дня — в четверг, 23 мая. Если у вас еще нет планов на ближайшую субботу, 25 мая, то самое время присоединиться к участникам велозаезда.
Сейчас на старт уже готовы выйти 16 500 велосипедистов, из них 7,5 тысяч — в вечернем заезде «Засвети ЗСД», и 7 000 — в заезде «Наш оранжевый».
Осталось всего 500 свободных лотов на «Наш оранжевый» заезд, один из которых может стать вашим. Напоминаем, что регистрироваться необходимо только на официальном сайте ЗСД Фонтанка Феста! Не переходите по подозрительным ссылкам от мошенников и не платите им деньги за «билеты»!