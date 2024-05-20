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    На Московском вокзале мужчина застрял между платформой и движущимся поездом. Видео объясняет как

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    Травмированного мужчину увезли в больницу с Московского вокзала Петербурга 20 мая. Камера сняла его неудачную попытку пробраться между вагонами движущегося поезда, видео показала Северо-Западная транспортная прокуратура.

    Как сообщили в ведомстве, мужчина упал между платформой №6 и поездом и не смог самостоятельно взобраться на перрон. Состав, который только начал движение, зацепил его и протащил несколько метров.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Судя по кадрам, поезд остановился примерно через двадцать секунд после падения человека. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. На расписании железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, оценит действия ответственных лиц и соблюдение требований безопасности.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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