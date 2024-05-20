На Московском вокзале мужчина застрял между платформой и движущимся поездом. Видео объясняет как

Травмированного мужчину увезли в больницу с Московского вокзала Петербурга 20 мая. Камера сняла его неудачную попытку пробраться между вагонами движущегося поезда, видео показала Северо-Западная транспортная прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, мужчина упал между платформой №6 и поездом и не смог самостоятельно взобраться на перрон. Состав, который только начал движение, зацепил его и протащил несколько метров.
Судя по кадрам, поезд остановился примерно через двадцать секунд после падения человека. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. На расписании железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, оценит действия ответственных лиц и соблюдение требований безопасности.