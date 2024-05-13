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    Протестующих задерживают у здания грузинского парламента, где за минуту рассмотрели закон об иноагентах

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    Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел законопроект об иноагентах за 64 секунды. Самых активных протестующих против него задерживают.

    О ситуации в парламенте и у его стен 13 мая рассказывает телеграм-канал Tbilisi life. Некоторые протестущие заняли свои места еще накануне и ночевали у здания. Утром спорный законопроект рассматривал юридический комитет, недовольные собирались не пустить их к здание. Рассмотрение все же состоялось, процесс занял 64 секунды, проект одобрили. Теперь его ждет третье чтение, оно запланировано на 14 мая.

    Митинг несогласных начали разгонять силовики. Сообщается, что задержаны 20 человек, в том числе, граждане США и России. Полиция применяет перцовый газ.

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