Две развязки ЗСД и трамваи. Москва одобрила инфраструктурные кредиты Петербургу

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила финансовую поддержку трёх крупных инфраструктурных проектов Петербурга. На две развязки ЗСД и покупку новых трамваев выделят 24 млрд рублей.
Как сообщает Смольный 9 сентября, речь идет о Шкиперской развязке Западного скоростного диаметра и о Витебской, которая одновременно является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения. Эти проекты, а также обновление электрического транспорта получили одобрение федеральных министерств и ведомств в плане выделения кредитов. Общая потребность их в федеральных заимствованиях — 24 млрд рублей.
«Фонтанка» подробно рассказывала о заявке города на инфраструктурные кредиты под льготную ставку от федерального центра, ее общий объем превышал 200 млрд руб. Помимо названных проектов в ней были также покупка вагонов для метрополитена, обновление станций метро и строительство новых, а также улично-дорожная сеть, связанная с Кронштадтом. Что касается обновления электротранспорта, в основу положена программа Горэлектротранса на 123 млрд руб., по которой к 2028 году закупят 629 новых трамваев и 587 современных троллейбусов. В ближайшие два года должны быть приобретены 170 трамваев. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».