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Две развязки ЗСД и трамваи. Москва одобрила инфраструктурные кредиты Петербургу

Москва прокредитует строительство развязок ЗСД и покупку трамваев для Петербурга

Федеральное правительство поддержит возведение развязок ЗСД и обновление электротранспорта в Петербурге.

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила финансовую поддержку трёх крупных инфраструктурных проектов Петербурга. На две развязки ЗСД и покупку новых трамваев выделят 24 млрд рублей.

Как сообщает Смольный 9 сентября, речь идет о Шкиперской развязке Западного скоростного диаметра и о Витебской, которая одновременно является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения. Эти проекты, а также обновление электрического транспорта получили одобрение федеральных министерств и ведомств в плане выделения кредитов. Общая потребность их в федеральных заимствованиях — 24 млрд рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о заявке города на инфраструктурные кредиты под льготную ставку от федерального центра, ее общий объем превышал 200 млрд руб. Помимо названных проектов в ней были также покупка вагонов для метрополитена, обновление станций метро и строительство новых, а также улично-дорожная сеть, связанная с Кронштадтом. Что касается обновления электротранспорта, в основу положена программа Горэлектротранса на 123 млрд руб., по которой к 2028 году закупят 629 новых трамваев и 587 современных троллейбусов. В ближайшие два года должны быть приобретены 170 трамваев. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

265056402
кредит - губер загоняет город в рабство. Хороший план, молодец.
AP-SPb
Что за бред? Развязки на платной ЗСД, а кредит - и потом выплаты - город берет? Трамваи для которых нет путей?
А между тем действительно нужные как воздух проекты - метро в Пулково и на Юго-Запад, реконструкция Пулковского и Косыгина и т.д. и т.п. - снова задвинуты непонятно куда :(
***_555
Почему кредиты? Город перечисляет центру налоги, а потом центр возвращает малую часть в кредит.
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