Пожар, затянувший черным дымом юго-запад Петербурга, потушили

читатель «Фонтанки»
В Кировском районе Петербурга потушили пожар, который было видно даже из центра города. Столб густого черного дыма образовали горящие палеты.
В 9:45 13 мая пожар в Химическом переулке, 20, был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Огонь тушили силами 4 машин и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.
Возгорание произошло около 8 часов утра. На открытой территории полыхали палеты. Кадры с черным дымом присылали в редакцию из разных районов Петербурга. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В расположенной рядом с местом пожара компании по производству нефтепродуктов «Фонтанке» рассказали, что горит склад вторсырья.
читатель «Фонтанки»
Как уточнили в пресс-службе ОЖД, возгорание складских помещений вблизи станции «Электродепо» за Балтийским вокзалом на движение пассажирских поездов не повлияло.