Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    766мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Пожар, затянувший черным дымом юго-запад Петербурга, потушили

    2673
    1 комментарий

    читатель «Фонтанки»

    В Кировском районе Петербурга потушили пожар, который было видно даже из центра города. Столб густого черного дыма образовали горящие палеты.

    В 9:45 13 мая пожар в Химическом переулке, 20, был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Огонь тушили силами 4 машин и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Возгорание произошло около 8 часов утра. На открытой территории полыхали палеты. Кадры с черным дымом присылали в редакцию из разных районов Петербурга. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В расположенной рядом с местом пожара компании по производству нефтепродуктов «Фонтанке» рассказали, что горит склад вторсырья.

    читатель «Фонтанки»

    Как уточнили в пресс-службе ОЖД, возгорание складских помещений вблизи станции «Электродепо» за Балтийским вокзалом на движение пассажирских поездов не повлияло.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПожар
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close