Автомат и гора наркотиков. На Рубинштейна вечерний перформанс обернулся задержанием

Человек с автоматом, высунувшийся из окна дома 9 по улице Рубинштейна, не на шутку взволновал помощника прокурора городской прокуратуры города Н. Обычный петербургский вечер перестал быть томным после звонка в полицию. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 мая.



Два дня назад вечером в службу 112 позвонил гостивший в Петербурге помощник прокурора. Он рассказал, что на Рубинштейна из окна дома торчит неизвестный, в руках у него автомат. Прибывший на место наряд задержал 23-летнего жителя Тверской области, который был в состоянии наркотического опьянения.

