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    Автомат и гора наркотиков. На Рубинштейна вечерний перформанс обернулся задержанием

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    Человек с автоматом, высунувшийся из окна дома 9 по улице Рубинштейна, не на шутку взволновал помощника прокурора городской прокуратуры города Н. Обычный петербургский вечер перестал быть томным после звонка в полицию. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 мая.

    Два дня назад вечером в службу 112 позвонил гостивший в Петербурге помощник прокурора. Он рассказал, что на Рубинштейна из окна дома торчит неизвестный, в руках у него автомат. Прибывший на место наряд задержал 23-летнего жителя Тверской области, который был в состоянии наркотического опьянения.

    В квартире гражданина нашли 8 брикетов с растительным веществом, 8 свертков, обмотанных изолентой, 13 пакетиков с белым порошком, 209 капсул, электронные весы, а также тот самый предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова. Все было направлено на экспертизу. Вещества оказались наркотическими, оружие — макетом. Тверичанина поместили в камеру, составив административный протокол о потреблении наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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