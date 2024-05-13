Автомат и гора наркотиков. На Рубинштейна вечерний перформанс обернулся задержанием

Человек с автоматом, высунувшийся из окна дома 9 по улице Рубинштейна, не на шутку взволновал помощника прокурора городской прокуратуры города Н. Обычный петербургский вечер перестал быть томным после звонка в полицию. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 мая.
Два дня назад вечером в службу 112 позвонил гостивший в Петербурге помощник прокурора. Он рассказал, что на Рубинштейна из окна дома торчит неизвестный, в руках у него автомат. Прибывший на место наряд задержал
В квартире гражданина нашли 8 брикетов с растительным веществом, 8 свертков, обмотанных изолентой, 13 пакетиков с белым порошком, 209 капсул, электронные весы, а также тот самый предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова. Все было направлено на экспертизу. Вещества оказались наркотическими, оружие — макетом. Тверичанина поместили в камеру, составив административный протокол о потреблении наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.