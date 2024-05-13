В России с начала года выросло производство водки, вина и коньяка

В России за первые месяцы 2024 года выросло производство водки и вина. Об этом 13 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
С января по апрель текущего года произведено
«Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано
Ценители вина также могут порадоваться: за первые четыре месяца 2024 года производство возросло на 27,8% по сравнению с прошлым годом.
«Всего алкогольная отрасль за четыре месяца выпустила
Что касается слабоалкогольных напитков — их производство выросло на 38,4%.
Ранее Министерство финансов выступило с предложением повысить цены на крепкий алкоголь. Такую меру могут ввести с 1 июня.