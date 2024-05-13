В России с начала года выросло производство водки, вина и коньяка

В России за первые месяцы 2024 года выросло производство водки и вина. Об этом 13 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.



С января по апрель текущего года произведено 22,689 млн декалитров водки. Эти показатели на 6% выше, чем за тот же период в прошлом году. Помимо водки, возросло также производство коньяка. Предприятия стали производить на 7,3% больше этого алкоголя.



«Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 33,681 млн дал , что на 10% больше прошлогоднего», — пишет «Интерфакс».



Ценители вина также могут порадоваться: за первые четыре месяца 2024 года производство возросло на 27,8% по сравнению с прошлым годом.



«Всего алкогольная отрасль за четыре месяца выпустила 62,925 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции <...>, что на 20,1% больше, чем в прошлом году», — пишет информагентство.



Что касается слабоалкогольных напитков — их производство выросло на 38,4%.



Ранее Министерство финансов выступило с предложением повысить цены на крепкий алкоголь. Такую меру могут ввести с 1 июня.

