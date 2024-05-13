Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    766мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    В России с начала года выросло производство водки, вина и коньяка

    873
    3 комментария

    В России за первые месяцы 2024 года выросло производство водки и вина. Об этом 13 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

    С января по апрель текущего года произведено 22,689 млн декалитров водки. Эти показатели на 6% выше, чем за тот же период в прошлом году. Помимо водки, возросло также производство коньяка. Предприятия стали производить на 7,3% больше этого алкоголя.


    «Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 33,681 млн дал, что на 10% больше прошлогоднего», — пишет «Интерфакс».

    Ценители вина также могут порадоваться: за первые четыре месяца 2024 года производство возросло на 27,8% по сравнению с прошлым годом.

    «Всего алкогольная отрасль за четыре месяца выпустила 62,925 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции <...>, что на 20,1% больше, чем в прошлом году», — пишет информагентство.

    Что касается слабоалкогольных напитков — их производство выросло на 38,4%.

    Ранее Министерство финансов выступило с предложением повысить цены на крепкий алкоголь. Такую меру могут ввести с 1 июня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    VodkaСпиртные напиткиРоссия
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close