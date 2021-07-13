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Стало известно, кто построит Шкиперскую развязку ЗСД за 2,3 млрд рублей

Строительством Шкиперской развязки ЗСД за 2,3 млрд займется «АБЗ-Дорстрой»

Конкурс на строительство развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока выиграл «АБЗ-Дорстрой». Об этом 13 июля сообщается в протоколе подведения итогов.

Компания предложила за работы 2,3 миллиарда рублей, но обошла по критерию «оценка квалификации» ООО «Альмакоргруп», которое предложило 2,2 миллиарда рублей. Организации предстоит возвести транспортную развязку ЗСД с сетями инженерно-технического обеспечения в районе Шкиперского протока. Работы, заказчиком которых выступает АО «Западный скоростной диаметр», необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года.

Генеральным директором АО «АБЗ-Дорстрой» является Леонид Гиндин. Выручка организации, специализирующейся на строительстве дорог, в прошлом году составила 6,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 7,4 миллиарда рублей. В городе из крупных контрактов она в настоящий момент также выполняет реконструкцию Оборонной улицы, где возводит мост через Ижорский пруд за 3,8 миллиарда рублей и строит два эстакадных съезда к башне «Газпрома» от Приморского шоссе за 2,7 миллиона рублей.

Это первый конкурс в преддверии работ по возведению Шкиперской развязки, которую Смольный рассчитывает начать строить уже летом. Как писала «Фонтанка», по словам вице-губернатора Максима Соколова, она появится в течение 2–3 лет.

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Комментарии (1)

265947515
Развязка там реально нужна. Хочется верить что построят, если не так много украдут.
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