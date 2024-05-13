«Коммерсантъ»: уголовное преследование в отношении экс-министра экономики РФ прекращено в связи с истечением срока давности

Уголовное преследование бывшего министра экономики России и замглавы «Роснанотехнологий» (с 2011 года — «Роснано») Якова Уринсона было прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом стало известно 13 мая из материала «Коммерсанта».

Экс-чиновник и топ-менеджер «Роснанотехнологий» с 2013-го года пребывал в статусе подозреваемого по делу о растрате. И хотя обвинение ему не предъявляли, с него была взята подписка о невыезде.

По информации «Ъ», адвокат Уринсона обратился с ходатайством о прекращении уголовного преследования клиента в связи с истечением срока давности еще 8 декабря 2022 года, но получил отказ. После этого защита обратилась в Басманный райсуд Москвы с жалобой на бездействие следователя. Уголовное преследование в отношении Уринсона было прекращено, однако наказывать следователя суд не стал: за отсутствием «оснований для вынесения в его адрес частного определения».