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    «Коммерсантъ»: уголовное преследование в отношении экс-министра экономики РФ прекращено в связи с истечением срока давности

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    Уголовное преследование бывшего министра экономики России и замглавы «Роснанотехнологий» (с 2011 года — «Роснано») Якова Уринсона было прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом стало известно 13 мая из материала «Коммерсанта».

    Экс-чиновник и топ-менеджер «Роснанотехнологий» с 2013-го года пребывал в статусе подозреваемого по делу о растрате. И хотя обвинение ему не предъявляли, с него была взята подписка о невыезде.

    По информации «Ъ», адвокат Уринсона обратился с ходатайством о прекращении уголовного преследования клиента в связи с истечением срока давности еще 8 декабря 2022 года, но получил отказ. После этого защита обратилась в Басманный райсуд Москвы с жалобой на бездействие следователя. Уголовное преследование в отношении Уринсона было прекращено, однако наказывать следователя суд не стал: за отсутствием «оснований для вынесения в его адрес частного определения».

    «Суд осуществляет контроль за соблюдением конституционных прав участников уголовного судопроизводства» и «не наделен полномочиями по осуществлению надзора за деятельностью органов предварительного расследования, а также за исполнением ими своих обязанностей при осуществлении своих полномочий», сказано в постановлении.

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