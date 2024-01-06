Небоскребы, мосты и не только. Какие инвестпроекты Петербурга за последний год продвинулись

Несмотря на то, что ряд крупных инвестпроектов, с помпой анонсированных бизнесом и городом, по тем или иным причинам забуксовали, другие продолжают двигаться к намеченной цели.



«Фонтанка» называет восемь транспортных и инфраструктурных начинаний, которые за последний год стали ближе к реализации.

Трамвай в Славянку

Подготовка к проектированию этой линии началась еще в 2016 году. На реализацию в бюджете города заложили 23 млрд рублей. Еще 17 млрд инфраструктурного займа от «ДОМ.РФ» направит концессионер ООО «Балтнедвижсервис».



Строительство линии уже идет. Контракт на поставку вагонов модели «Невский» тоже есть. Летом 2023 года в Шушарах также началось строительство депо.

Рассматривается вопрос об ответвлении этой трамвайной линии до аэропорта Пулково — такое изменение внесли в Генплан https://www.fontanka.ru/2023/09/20/72725840/. Однако параллельно разрабатывается проект планировки для линии метро от станции «Проспект Ветеранов», а Минтранс согласовывает документацию по строительству в аэропорт железнодорожной ветки.



Мосты через Неву

Программа под условным названием «Шесть мостов» (по количеству крупных переправ через Неву) стартовала в Петербурге еще при Валентине Матвиенко и предполагала возведение 34 новых мостов по всему городу через реки и каналы. О том, почему она забуксовала, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

В новом Генплане до 2050 года запланировано пять новых переправ. Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост, говорил губернатор Александр Беглов. Пятым объектом, который глава города не назвал, является Орловский тоннель — еще один проект времен Валентины Матвиенко.



Пока ближе всего к реализации Большой Смоленский мост в створе одноименного проспекта и улицы Коллонтай. 24 декабря начались подготовительные работы и был установлен закладной камень. Согласно проекту изменений в АИП, общая стоимость первого этапа составит 47 млрд рублей, срок реализации — до 2029 года. Правда, для этого придется снести несколько домов по проспекту Обуховской Обороны, их жители уже выступили против. Первый конкурс — на разработку рабочей документации и подготовку территории под развязку с Дальневосточным проспектом — уже объявлен.



Концессию на II–IV этапы ШМСД, включающие мост через Неву, Смольный намерен объявить и подписать в 2024 году, их стоимость оценивается примерно в 300 млрд. Переправа будет разводной и низководной, съездов на набережные с моста не предполагается.

На полях ПМЭФ-2023 было подписано соглашение о намерениях по строительству магистрали М-7. Она должна соединить Шпалерную улицу и Выборгское шоссе, пройдя в эстакадном варианте через Удельный парк. В состав магистрали войдет мост через Неву в створе Арсенальной набережной. Но ни проекта, ни денег пока нет.



Небоскребы «Газпрома»

О планах построить в Лахте здания высотой 703 и 555 метров «Газпром» заявил еще в 2021 году.

Пока два будущих самых высоких здания Петербурга словно зреют где-то под землей, чтобы потом резко начать расти вверх. Но работа идет. Под строительство уже внесли изменения в Генплан: 74 участка на Приморском шоссе общей площадью более 20 гектаров перешли в зоны Д (общественно-деловая застройка) и ТИ (транспортная инфраструктура). Сейчас на земле проводят изыскания. Судя по результатам историко-культурной экспертизы, которые опубликовал КГИОП, на земляные, строительные и мелиоративные работы выдано положительное заключение. Следующим этапом должно стать утверждение проекта планировки территории. При этом задание на его подготовку КГА опубликовал еще весной, времени дали до февраля 2024 года. Сумма, в которую обойдется строительство, пока неизвестна.



Яхт-клуб «Геркулес», который вынужден подвинуться из-за стройки второго небоскреба, уже переехал в устье Смоленки. А вот от перемещения корабля «Полтава» отказались.

Тем временем первый небоскреб постепенно начал заселяться. Летом «Газпром» начал перевод сотрудников в офисные помещения Лахта Центра.

Вторая очередь Пулково

Вторая очередь аэропорта Пулково предусмотрена действующим концессионным соглашением. В начале 2023 года правительство Петербурга, оператор воздушной гавани ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года.



Концепция второй очереди предполагает строительство южной галереи нового терминала, создание перронов, рулежных дорожек и энергетической инфраструктуры. Точные инвестиции не назывались. Сейчас идет проектирование, которое должно завершиться к июлю 2024 года. По его результатам будет определен и объем инвестиций. По оценкам «ВТБ Инфраструктурный холдинг», они составят не менее 50 млрд рублей.



Тем временем управляющую компанию аэропорта указом президента перевели в российскую юрисдикцию. Невозможность собрать акционеров в прежнем формате мешала, в том числе, инвестиционным процессам.

ВСМ

Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой обсуждается последние несколько лет. Ускорение проекту летом 2023 года придало его публичное упоминание президентом Владимиром Путиным.

Уже осенью губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении земельных участков под строительство ВСМ, а в проект генплана внесли строительство терминала для поездов ВСМ у Московского вокзала. Жителям Фарфоровского поста тоже уже успели сообщить, что придется выселяться — их дома будут сносить для прокладки магистрали. По документам ветку до Петербурга планируют построить к 2028 году, хотя в РЖД говорили о 2030.



Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей. Предполагается, что новая железнодорожная магистраль сократит время пути между столицами до 2 часов 15 минут.

Перезапуск автопрома

Задачу возрождения автокластера летом 2023 года поставил губернатор Петербурга Александр Беглов. Но пока до прежнего «пика мощности», когда три автозавода выпускали в год суммарно 376 тыс. машин, очень и очень далеко.

Бывший завод Nissan, с помпой перезапущенный под названием «Лада Санкт-Петербург», полноценно заработает лишь в следующем году, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. С июня по ноябрь с конвейера сошло «более 100 автомобилей». Причина в санкциях, из-за которых китайский партнер перестал поставлять машинокомплекты для сборки. Само предприятие тоже сменило название и теперь именуется просто «Автозавод Санкт-Петербург». Но Максим Соколов не исключает, что в следующем году у предприятия будут новые партнеры и новые бренды.



Автозавод Toyota перешел в собственность АО «Обуховский завод», который в 2024 году хочет собирать там грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения БАЗ-S36A11, а в 2026 году начать выпуск электромобилей E-Neva. На остальных территориях, ранее принадлежавших Toyota, планируется запустить еще одну площадку Особой экономической зоны.

Автозавод Hyundai будет продан компании «Арт-Финанс» (связанной с президентом дилера «Авилон») https://www.fontanka.ru/2023/12/19/73034651/ и после новогодних каникул собирается выйти из простоя. Один из вариантов перезапуска — собирать автомобили в партнерстве с китайской GAC.

Оранжереи Таврического сада

Проект реконструкции оранжерей Таврического сада близится к финалу. По концессионному соглашению с городом его реализует Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». Объем инвестиций — не менее 700 млн рублей. Кроме оранжерей в общественном пространстве появится балетная школа, выставочный и концертный залы, ресторан, детский центр и другие объекты.



В 2023 году проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Первоначальное решение было отрицательным, из-за обнаруженных исторических фундаментов. После этого КГИОП решил сократить границы выявленного памятника. Запуск был изначально запланирован на середину 2025 года, но сроки передвинули на 2024-й.

«Невская мануфактура»