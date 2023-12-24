В Петербурге заложили закладной камень Большого Смоленского моста

В Петербурге на Октябрьской набережной состоялась церемония торжественного открытия закладного камня Большого Смоленского моста через Неву, передает корреспондент «Фонтанки» 24 декабря.

Закладной камень появился на месте будущей девятой опоры моста.

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Александр Беглов, который принял участие в церемонии, напомнил, что в Петербурге разводные мосты не строились последние 40 лет . «Но тем не менее по поручению президента мы начинаем с вами эту стройку. Очень важно. 800 тысяч жителей очень ждут этого красивого нашего петербургского моста», — сказал глава города, добавив, что технологически переправа очень хорошо продумана.

Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Евгений Варов, директор дирекции транспортного строительства, рассказал журналистам, что с 24 декабря начинаются подготовительные работы для строительства Большого Смоленского моста.

«Будут выполняться сейчас работы по строительной площадке, будет выноситься геодезическая разбивочная основа, будут строиться сейчас площадки для приема строительных материалов. Будем выносить коммуникации и обеспечивать площадку для полного строительства всей транспортной магистрали», — сказал Варов. Он подчеркнул, что планируется уложить строительство в три года.

С 2024 года, после выхода постановления правительства по изъятию земельных участков, начнется расселение четырех жилых домов. Жильцам, добавил спикер, будут предложены альтернативные квартиры либо денежная компенсация. «Это действительно мост, который город очень долго ждал. Он во всех генеральных планах развития города уже был обозначен более 40 лет . Мы действительно старались выдержать архитектурный облик моста в петербургском стиле», — рассказал журналистам гендиректор института «Гипстроймост Санкт-Петербург» Илья Рутман.

По словам главы института, в Петербурге строились исторически мосты арочные, начиная с самого первого моста — Благовещенского, который был построен в середине XIX века .

В декабре стало известно, что Большой Смоленский мост вписали в адресную инвестиционную программу Петербурга на следующий год. В 2024-м и 2025 годах на строительство моста выделят по 4,5 миллиарда рублей. Переправа будет строиться в два этапа. Общая стоимость первого около 47 миллиардов рублей, второго — примерно 3 миллиарда. Мост должен быть построен до 2029 года.

Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Ранее планировалось, что строительство переправы начнется уже в 2023 году. Однако только в октябре появилось постановление об утверждении проекта планировки моста.



Ни контракта на возведение переправы, ни разрешения на строительство пока нет. По данным «Фонтанки» сейчас проект находится на стадии экспертизы. Положительное заключение и разрешение на строительство ожидается в первом квартале следующего года.