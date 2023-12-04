Большой Смоленский мост за 50 млрд включают в инвестиционную программу Петербурга

Большой Смоленский мост появился в проекте изменений, которые вносят в правительственное постановление об адресной инвестиционной программе. 5 млрд направят уже в следующем году.
Документ опубликован на сайте Смольного 4 декабря. Перечень объектов, которые строятся по программе, пополнился двумя строчками: это первый и второй этапы новой транспортной магистрали с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Речь идет именно об участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта — это и есть переправа со съездами.
Общая стоимость первого этапа — 47 млрд рублей, в ближайшие два года на него будут направлять по 4,5 млрд. Второй этап оценивают в 3 млрд (по 500 млн в 2024 и 2025 годах). По 50 млн заложено уже до конца 2023 года. Общий срок реализации — 2023–2029 годы.
Ранее Смольный опубликовал проект планировки территории под возведение Большого Смоленского моста, его строительство обещали начать в 2023-м. Для этого, в частности, предполагается снести несколько домов по проспекту Обуховской Обороны, некоторые из жителей уже выступили против.