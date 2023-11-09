Жители приговоренных к сносу домов объединились в коалицию «Бездомный Петербург»

Первая пресс-конференция состоялась в градозащитном пресс-центре на Марсовом поле. Сейчас в коалицию входят жители пяти проблемных точек на карте города: Нарвская застава и дом на проспекте Непокоренных, 13, корпус 3, включенные в программу развития застроенных территорий, Фарфоровский пост, где дома могут снести в рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург (ВСМ), проспект Обуховской Обороны, который может лишиться нескольких зданий из-за строительства Большого Смоленского моста, и поселок Александровская, где жители протестуют против строительства транспортной развязки и магистрали к городу-спутнику Южный.

В Петербурге инициативные группы пяти локаций на карте города 9 ноября провели первое совместное мероприятие в рамках объединения в неформальную коалицию «Бездомный Петербург». Участников роднит перспектива расселения их домов ради масштабных проектов.

Как рассказал координатор движения Олег Мухин, объединение позволит усилить информационный аспект, а также масштабировать мероприятия — сбор подписей, пленэры. Кроме того, в случае если городские власти снимут запрет на проведение митингов, они также станут возможны и будут более массовыми, чем аналогичное мероприятие в одной локации и по одной проблеме.

Подробнее о созданной коалиции и ее планах читайте в материале «Фонтанки».