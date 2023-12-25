Завод Hyundai выйдет из простоя после новогодних праздников

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», о продаже которого на прошлой неделе объявил концерн Hyundai, выйдет из простоя после новогодних праздников. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия.
«Режим простоя на заводе на январь не продлён», — сообщил представитель «ХММР».
Завод Hyundai в марте 2022 года остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. В конце 2022 года предприятие сократило две трети сотрудников.
На прошлой неделе стало известно, что завод Hyundai в Петербурге будет продан ООО «Арт-Финанс», принадлежащему экс-гендиректору дилерской группы «Авилон» Андрею Павловичу.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что выпуск автомобилей на предприятии может возобновиться уже в первом квартале. Вероятно, сначала машины будут собирать из оставшихся компонентов, но под китайским брендом. В числе возможных вариантов называют GAC и BAIC.