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    «Петровский», Арсенальный мост и «Теремок». Какие соглашения записаны в черновиках ПМЭФ-2023

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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    Петербургский международный экономический форум начинается уже завтра, 14 июня. Программа подписаний в этот раз хранится в секрете, делиться документом для служебного пользования — дураков нет. Но «Фонтанка» узнала самое главное.

    По данным «Фонтанки», доехать до подписания должна реконструкция стадиона «Петровский» и прилегающей территории. Об этих планах еще перед прошлым ПМЭФ рассказали в Смольном: здесь должен появиться «современный культурно-спортивный комплекс». На самом форуме проект тоже зафиксировали — в огромном соглашении города и «Газпрома», где назвали 64 точки приложения для инвестиционной активности. Говорили и об общих контурах будущего комплекса «Петровского»: арена на 16 тысяч мест, музей спорта, образовательные и спортивные студии, серфинг-центр и причал для водных видов транспорта. Не обойдется и без гостиницы на 250 номеров, ледового дворца, крытого манежа.

    Подписание по второму этапу Широтной магистрали запланировано на текущий год, но, как говорят собеседники «Фонтанки», — не на ПМЭФ. Однако без крупных дорожных проектов форум не останется. Предполагается, что будут зафиксированы планы по трассе М-49: она тоже была в прошлогоднем «газпромовском» списке, потому что в финансировании должен принимать концессионное участие Газпромбанк. О магистрали редко говорят отдельно, чаще — в компании с М-32, которую для города строит ВАД. Одна протянется от Приморского шоссе до ЗСД, в нее вольется вторая, результатом должно стать транспортное обеспечение Приморского района, и Лахта Центра в частности. Про М-49 Смольный ранее заявлял, что проезд по ней будет платным для тех, кто едет по направлению на ЗСД или выезжает с него, для остальных — бесплатным.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Еще одна магистраль — это трасса М-7, и это целая история. Изначально это была дорога, которая должна была связать Арсенальную набережную и Выборгское шоссе и грозила отобрать у Удельного парка 80 га. Депутаты неоднократно пытались «отменить» такую планировку, и три года назад был представлен щадящий проект в виде эстакады. Всё заглохло, и на фоне этой паузы бывшее руководство КРТИ даже не возражало против того, чтобы вернуть участок в охранную зеленую категорию. Однако из Генплана платная дорога никуда не делась, и теперь, по словам источников в инвестиционном блоке, готова к подписанию. Причем сейчас это уже настоящая магистраль от Шпалерной до Выборгского шоссе, а значит — и с мостом через Неву как раз в районе Арсенальной улицы. Предполагается, что такая трасса разгрузит и само шоссе, и проспект Энгельса, и Большой Сампсониевский проспект.


    Как и в случае с М-49, разговор идет о концессии, только здесь звучит уже не Газпромбанк, а ВТБ. Правда, на данном этапе нет ни наглядной трассировки, ни, конечно, проекта — подпишут именно соглашение о намерениях.


    Если всё так и сложится, то в Петербурге на этом ПМЭФ подпишут планы на первые платные магистрали регионального значения (ЗСД — федеральный). Это означает, что ежегодное постановление Смольного о максимальной стоимости проезда по региональным дорогам наконец-то приобретет смысл и его можно будет к чему-то применить. Помимо этого, как говорят собеседники «Фонтанки», все ждут изменений в федеральное законодательство, которые позволят субъектам ловить нарушителей — то есть передадут контроль за оплатой на местный уровень, сняв его с Ространснадзора. Предполагают, что на обеих трассах будет реализована система free flow, то есть оплата без остановок и шлагбаумов.

    Транспортную тематику продолжит концессионный трамвай Купчино — Шушары — Славянка. Всё ключевое давно подписано, стройка идет, контракт на поставку вагонов модели «Невский» тоже есть, «Дом.РФ» подключился к финансированию. И уже обсуждается, в какую сторону продолжать проект. Однако, по данным «Фонтанки», подписание с Газпромбанком, как с одним из учредителей компании-концессионера «Балтнедвижсервис», в черновиках значится. Кроме того, губернатор Александр Беглов анонсировал закладку первого кирпича будущего трамвайного вокзала в Купчино. «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте этого первого в своем роде объекта и о том, почему первым не удалось стать «Чижику».

    Сеть «Теремок» подпишет соглашение об инвестициях свыше 2 млрд рублей в модернизацию существующего производства на Репищевой улице и запуске новой площадки. Локация в соглашении не фигурирует. Но, по информации «Фонтанки», компания обсуждает с городскими властями участок в промзоне «Красносельская», где ранее власти Петербурга анонсировали запуск кластера пищевой промышленности площадью 20 га. Предполагается, что подготовку инфраструктуры промзоны город возьмет на себя, это займет три года. Участок предоставят без торгов по программе МАИП (масштабные инвестиционные проекты) — по ставке 1 рубль за 1 метр.

    На новом производстве «Теремок» намерен фасовать и перерабатывать продукцию от хозяйств Ленинградской области. Это позволит обеспечить расширение собственной сети, а также запустить новое направление — поставку фермерских товаров в розничные сети.


    Очередное продолжение получит сюжет с производством «метеоров» для Петербурга. О том, что к проекту подключается федеральный бюджет, стало известно в начале года — по крайней мере, рассмотреть такую возможность велел президент. Речь о 5 судах «Метеор 120Р», которые начали собирать в 2019 году. Сейчас в Петербурге уже работают два десятка «метеоров», новые должны курсировать на регулярных маршрутах в Петергоф, Кронштадт и к фортам.

    О еще одном проекте ПМЭФ-2023 собеседники говорят в предположительном ключе. Речь идет об открытии в Шушарах, аккурат напротив бывшей «Тойоты», кластера по производству оборудования для сжиженного природного газа. Идеологию объясняют так: главный потребитель этого оборудования рассаживает своих разрозненных поставщиков и финансирует их обустройство. Но без гарантий закупки (то есть об офсете речи нет) формулируется это как вложения в создание «будущей вещи».

    Насколько можно судить, это очередной этап сотрудничества города с компанией «Газтехкомплектация», которая еще два года назад была готова вложить 11 млрд рублей в проект «Петербургский индустриальный парк». Сейчас компания претендует на принадлежащий городу участок земли в Шушарах, но процедура предоставления пока не выбрана. Рассматривается вариант стратегического инвестиционного проекта либо масштабного инвестиционного проекта в зависимости от объема вложений резидентов.

    Что-то газовый монополист делает напрямую: предполагается утвердить, что «Газпром промышленные инновации» дополнительно инвестируют порядка 3 млрд рублей в закупку оборудования и развитие своего технопарка на территории Особой экономической зоны. Заявка на увеличение размера вложений весной уже прошла экспертный совет.

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    Это, разумеется, не полный перечень: будут очередные подходы к объектам «Острова фортов», к электрическим заправкам «Россетей» (которые тоже не впервые на ПМЭФ), будет множество рамочных, мало к чему обязывающих соглашений города с крупными инфраструктурными компаниями вроде «Вымпелкома». «Фонтанка» неоднократно и подробно сравнивала подписную кампанию форума с практическими результатами по итогам этих договоренностей. Совокупная стоимость соглашений растет год от года и ставит рекорды, однако до реализации доходит меньшая часть.

    Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
    Фото: «Яндекс.Карты»

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