«Петровский», Арсенальный мост и «Теремок». Какие соглашения записаны в черновиках ПМЭФ-2023

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Петербургский международный экономический форум начинается уже завтра, 14 июня. Программа подписаний в этот раз хранится в секрете, делиться документом для служебного пользования — дураков нет. Но «Фонтанка» узнала самое главное.



По данным «Фонтанки», доехать до подписания должна реконструкция стадиона «Петровский» и прилегающей территории. Об этих планах еще перед прошлым ПМЭФ рассказали в Смольном: здесь должен появиться «современный культурно-спортивный комплекс». На самом форуме проект тоже зафиксировали — в огромном соглашении города и «Газпрома», где назвали 64 точки приложения для инвестиционной активности. Говорили и об общих контурах будущего комплекса «Петровского»: арена на 16 тысяч мест, музей спорта, образовательные и спортивные студии, серфинг-центр и причал для водных видов транспорта. Не обойдется и без гостиницы на 250 номеров , ледового дворца, крытого манежа.



Подписание по второму этапу Широтной магистрали запланировано на текущий год, но, как говорят собеседники «Фонтанки», — не на ПМЭФ. Однако без крупных дорожных проектов форум не останется. Предполагается, что будут зафиксированы планы по трассе М-49: она тоже была в прошлогоднем «газпромовском» списке, потому что в финансировании должен принимать концессионное участие Газпромбанк. О магистрали редко говорят отдельно, чаще — в компании с М-32, которую для города строит ВАД. Одна протянется от Приморского шоссе до ЗСД, в нее вольется вторая, результатом должно стать транспортное обеспечение Приморского района, и Лахта Центра в частности. Про М-49 Смольный ранее заявлял, что проезд по ней будет платным для тех, кто едет по направлению на ЗСД или выезжает с него, для остальных — бесплатным.

Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





Еще одна магистраль — это трасса М-7, и это целая история. Изначально это была дорога, которая должна была связать Арсенальную набережную и Выборгское шоссе и грозила отобрать у Удельного парка 80 га . Депутаты неоднократно пытались «отменить» такую планировку, и три года назад был представлен щадящий проект в виде эстакады. Всё заглохло, и на фоне этой паузы бывшее руководство КРТИ даже не возражало против того, чтобы вернуть участок в охранную зеленую категорию. Однако из Генплана платная дорога никуда не делась, и теперь, по словам источников в инвестиционном блоке, готова к подписанию. Причем сейчас это уже настоящая магистраль от Шпалерной до Выборгского шоссе, а значит — и с мостом через Неву как раз в районе Арсенальной улицы. Предполагается, что такая трасса разгрузит и само шоссе, и проспект Энгельса, и Большой Сампсониевский проспект.





Как и в случае с М-49, разговор идет о концессии, только здесь звучит уже не Газпромбанк, а ВТБ. Правда, на данном этапе нет ни наглядной трассировки, ни, конечно, проекта — подпишут именно соглашение о намерениях.



Если всё так и сложится, то в Петербурге на этом ПМЭФ подпишут планы на первые платные магистрали регионального значения (ЗСД — федеральный). Это означает, что ежегодное постановление Смольного о максимальной стоимости проезда по региональным дорогам наконец-то приобретет смысл и его можно будет к чему-то применить. Помимо этого, как говорят собеседники «Фонтанки», все ждут изменений в федеральное законодательство, которые позволят субъектам ловить нарушителей — то есть передадут контроль за оплатой на местный уровень, сняв его с Ространснадзора. Предполагают, что на обеих трассах будет реализована система free flow, то есть оплата без остановок и шлагбаумов.



Транспортную тематику продолжит концессионный трамвай Купчино — Шушары — Славянка. Всё ключевое давно подписано, стройка идет, контракт на поставку вагонов модели «Невский» тоже есть, «Дом.РФ» подключился к финансированию. И уже обсуждается, в какую сторону продолжать проект. Однако, по данным «Фонтанки», подписание с Газпромбанком, как с одним из учредителей компании-концессионера «Балтнедвижсервис», в черновиках значится. Кроме того, губернатор Александр Беглов анонсировал закладку первого кирпича будущего трамвайного вокзала в Купчино. «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте этого первого в своем роде объекта и о том, почему первым не удалось стать «Чижику».



Сеть «Теремок» подпишет соглашение об инвестициях свыше 2 млрд рублей в модернизацию существующего производства на Репищевой улице и запуске новой площадки. Локация в соглашении не фигурирует. Но, по информации «Фонтанки», компания обсуждает с городскими властями участок в промзоне «Красносельская», где ранее власти Петербурга анонсировали запуск кластера пищевой промышленности площадью 20 га . Предполагается, что подготовку инфраструктуры промзоны город возьмет на себя, это займет три года. Участок предоставят без торгов по программе МАИП (масштабные инвестиционные проекты) — по ставке 1 рубль за 1 метр .

На новом производстве «Теремок» намерен фасовать и перерабатывать продукцию от хозяйств Ленинградской области. Это позволит обеспечить расширение собственной сети, а также запустить новое направление — поставку фермерских товаров в розничные сети.

Очередное продолжение получит сюжет с производством «метеоров» для Петербурга. О том, что к проекту подключается федеральный бюджет, стало известно в начале года — по крайней мере, рассмотреть такую возможность велел президент. Речь о 5 судах «Метеор 120Р», которые начали собирать в 2019 году . Сейчас в Петербурге уже работают два десятка «метеоров», новые должны курсировать на регулярных маршрутах в Петергоф, Кронштадт и к фортам.



О еще одном проекте ПМЭФ-2023 собеседники говорят в предположительном ключе. Речь идет об открытии в Шушарах, аккурат напротив бывшей «Тойоты», кластера по производству оборудования для сжиженного природного газа. Идеологию объясняют так: главный потребитель этого оборудования рассаживает своих разрозненных поставщиков и финансирует их обустройство. Но без гарантий закупки (то есть об офсете речи нет) формулируется это как вложения в создание «будущей вещи».



Насколько можно судить, это очередной этап сотрудничества города с компанией «Газтехкомплектация», которая еще два года назад была готова вложить 1 1 млрд рублей в проект «Петербургский индустриальный парк». Сейчас компания претендует на принадлежащий городу участок земли в Шушарах, но процедура предоставления пока не выбрана. Рассматривается вариант стратегического инвестиционного проекта либо масштабного инвестиционного проекта в зависимости от объема вложений резидентов.



Что-то газовый монополист делает напрямую: предполагается утвердить, что «Газпром промышленные инновации» дополнительно инвестируют порядка 3 млрд рублей в закупку оборудования и развитие своего технопарка на территории Особой экономической зоны. Заявка на увеличение размера вложений весной уже прошла экспертный совет.

Это, разумеется, не полный перечень: будут очередные подходы к объектам «Острова фортов», к электрическим заправкам «Россетей» (которые тоже не впервые на ПМЭФ), будет множество рамочных, мало к чему обязывающих соглашений города с крупными инфраструктурными компаниями вроде «Вымпелкома». «Фонтанка» неоднократно и подробно сравнивала подписную кампанию форума с практическими результатами по итогам этих договоренностей. Совокупная стоимость соглашений растет год от года и ставит рекорды, однако до реализации доходит меньшая часть.



Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»