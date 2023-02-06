Трамвай до Славянки в Петербурге профинансируют за счет облигаций ДОМ.РФ

Смольный намерен профинансировать строительство трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка» за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Предполагаемый объем — 17 млрд рублей.



Как сообщает пресс-служба городского правительства 6 февраля, этот план обсуждался на встрече губернатора Александра Беглова и главы ДОМ.РФ Виталия Мутко. «Такой механизм предусматривает возможность льготного финансирования, в том числе проектов ГЧП и концессий, связанных с формированием комфортной городской среды», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что окончательная сметная стоимость строительства трамвайной линии составляет 36,9 млрд рублей, но это — в уровне текущих цен, с годами сумма вырастет. Порядка 20 млрд должен будет выделить город, не менее 25 млрд — концессионер «Балтнедвижсервис».

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