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    Трамвай до Славянки в Петербурге профинансируют за счет облигаций ДОМ.РФ

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    Смольный намерен профинансировать строительство трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка» за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Предполагаемый объем — 17 млрд рублей.

    Как сообщает пресс-служба городского правительства 6 февраля, этот план обсуждался на встрече губернатора Александра Беглова и главы ДОМ.РФ Виталия Мутко. «Такой механизм предусматривает возможность льготного финансирования, в том числе проектов ГЧП и концессий, связанных с формированием комфортной городской среды», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее стало известно, что окончательная сметная стоимость строительства трамвайной линии составляет 36,9 млрд рублей, но это — в уровне текущих цен, с годами сумма вырастет. Порядка 20 млрд должен будет выделить город, не менее 25 млрд — концессионер «Балтнедвижсервис».
    Справка:

    Ранее «Фонтанка» писала, что проект трамвайной линии вышел из госэкспертизы и его наконец-то включили в городской бюджет. Реализует его «Балтнедвижсервис» по концессионному соглашению с городом, подготовительные работы уже идут, а завершить стройку намерены в 2024 году. Предполагается создание первого в России трамвайного вокзала. Сейчас обсуждается возможность продления линии из Шушар до аэропорта Пулково.

    Протяженность всей трамвайной линии «Славянка» составит не менее 21 км, по ходу движения планируется 24 остановочных пункта. В планах запустить по ней 22 подвижных состава длиной до 30 метров и вместимостью 220 мест, где не меньше 45 мест будут сидячими.

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