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    Трамвай от Купчино до Славянки подорожал с 2016 года. Городу придется вложить 20 млрд только в стройку

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    Дополнительные расходы петербургского бюджета на государственно-частный проект трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» превысят 20 млрд рублей. Все дело в том, что одобренная экспертизой сметная стоимость строительства оказалась заметно выше той, что прописана в концессионном соглашении изначально.

    Конкретные цифры названы в пояснительной записке к проекту перераспределения средств внутри петербургской адресной-инвестиционной программы, которая опубликована 15 декабря. В ней говорится, что «окончательная сметная стоимость объекта концессионного соглашения согласно заключениям государственной экспертизы в уровне текущих цен, установленном на дату получения заключения, составляет 36 894 269,8 тыс. руб. (36,9 млрд. — Прим. ред.)». Так как это более чем на 5% превышает ранее звучавшую сумму в 20,4 млрд рублей, настали так называемые «особые обстоятельства». В связи с этим у города, как у участника проекта, возникают дополнительные расходы — 20 049 842,6 тыс. руб. без НДС (20 млрд рублей). На 2022–2024 годы потребность составляет 6,9 млрд рублей, 9,2 млрд и 4 млрд соответственно.

    В комитете по инвестициям «Фонтанке» пояснили, что по сравнению с ценами 2016 года госэкспертизой подтверждено «обоснованное превышение стоимости строительства, что в целом соответствует тенденциям роста рыночных цен на строительные материалы и работы».

    «Таким образом, в соответствии с концессионным соглашением на этапе строительства трамвайной линии общий объем участия города зафиксирован в размере около 20 млрд рублей, — уточнили в Смольном. — В случае дальнейшего удорожания стоимости проекта других бюджетных ассигнований в строительство не предусматривается. Объем инвестиций концессионера в проект составит не менее 25 млрд рублей». Исходя из этого можно сделать вывод, что до подорожания проекта вообще не предполагалось финансовое участие городского бюджета на стадии строительства, а необходимость выплатить 20 с лишним миллиардов наступила из-за роста цен.

    Ранее «Фонтанка» писала, что проект трамвайной линии вышел из госэкспертизы и его наконец-то включили в городской бюджет. Реализует его «Балтнедвижсервис» по концессионному соглашению с городом, подготовительные работы уже идут, а завершить стройку намерены в 2024 году. Длина линии — 21 км, в ее рамках предполагается создание первого в России трамвайного вокзала. Сейчас обсуждается возможность продления линии от Шушар до аэропорта Пулково.

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