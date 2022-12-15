Трамвай от Купчино до Славянки подорожал с 2016 года. Городу придется вложить 20 млрд только в стройку

Дополнительные расходы петербургского бюджета на государственно-частный проект трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» превысят 20 млрд рублей. Все дело в том, что одобренная экспертизой сметная стоимость строительства оказалась заметно выше той, что прописана в концессионном соглашении изначально.

Конкретные цифры названы в пояснительной записке к проекту перераспределения средств внутри петербургской адресной-инвестиционной программы, которая опубликована 15 декабря. В ней говорится, что «окончательная сметная стоимость объекта концессионного соглашения согласно заключениям государственной экспертизы в уровне текущих цен, установленном на дату получения заключения, составляет 36 894 269,8 тыс. руб. (36,9 млрд. — Прим. ред.)». Так как это более чем на 5% превышает ранее звучавшую сумму в 20,4 млрд рублей, настали так называемые «особые обстоятельства». В связи с этим у города, как у участника проекта, возникают дополнительные расходы — 20 049 842,6 тыс. руб. без НДС (20 млрд рублей). На 2022–2024 годы потребность составляет 6,9 млрд рублей, 9,2 млрд и 4 млрд соответственно.