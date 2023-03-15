«Газпром нефть» запускает новый технологический центр в Петербурге. Что в нем будут разрабатывать?

Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





В феврале Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти», расположенный на севере города, в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург», получил первое оборудование для своих лабораторий. Что новый центр даст нашему городу, на первый взгляд, далекому от нефтепереработки, и как связаны нефть и лекарства, рассказал «Фонтанке» Михаил Никулин, глава центра промышленных инноваций «Газпром нефти».



— Что из себя представляет Центр промышленных инноваций «Газпром нефти», для чего он был создан?

— Наш центр создает и внедряет технологии, которые выходят за границы классической нефтепереработки на принципиально новые направления — нефтехимия и специальная химия, полимеры и инновационные материалы, биотехнологии и зеленые технологии. До недавнего времени стратегической задачей «Газпром нефти» было увеличение глубины нефтепереработки и рост производства светлых нефтепродуктов. После того, как компания в 2022 году практически завершила модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, дальнейшее технологическое развитие связано именно с этими направлениями.



И задачей «Газпромнефть — Промышленных инноваций» стало обеспечение нефтепереработки принципиально новыми технологиями. Чтобы внедрить в отрасли инновационные решения, мы ведем поиск перспективных научных разработок, проверяем их в лабораториях и на пилотных установках, делаем инжиниринг промышленных установок.



Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Нефть как лекарство — Когда вы говорите про развитие технологий нефтепереработки, то первое, что приходит в голову, это производство бензина. Это станет главным фокусом работы?

— Не совсем. Состав нефти очень широк, в него входят различные углеводородные молекулы, которые уже сотню лет перерабатываются в очень простые вещества. В нефтепереработке из таких молекул создают компоненты бензина и других видов топлива. В нефтехимии такие молекулы складывают в полимеры — один из основных конструкционных материалов. Мы видим их вокруг постоянно — в наших домах, в автомобилях, на дорогах. С помощью технологий органического синтеза из этих простых молекул можно создавать и более сложные — мы называем их специальной химией, и они используются, например, как сырье для фармацевтической отрасли.



— В моем представлении нефть и фармацевтика максимально далекие друг от друга темы. Я ошибаюсь? — Из 30 тысяч лекарственных средств, которые производятся в петербургском фармкластере, многие сделаны на основе сырья, которое может предложить нефтепереработка. Потенциальную синергию увидели в петербургском комитете по промышленной политике и инновациям, и мы приступили к поиску точек пересечения. Последовала долгая совместная работа, чтобы определиться, на какие молекулы и вещества стоит обратить внимание. Это было интересно и масштабно делать, мы определили ключевое сырье и сейчас запускаем проект по разработке собственных технологий производства.



— Сотрудничество с фармкластером - не единственная причина «приземления» вашего предприятия в Петербурге? — В нашей работе важно постоянно взаимодействовать с наукой и технологическими разработчиками. В Петербурге для этого есть нужные условия — здесь сложился эффективный инновационный хаб с сильным компонентом в области химии, физики и математики. В городе работает крепкая фундаментальная школа и действуют высокотехнологичные компании, основанные выходцами из этой школы.



Другим важным фактором стала городская политика для промышленных инвесторов. Мы изучили Особую экономическую зону «Санкт-Петербург» и решили, что она подходит для наших целей. В марте 2021 года ОЭЗ приступила к строительству нового здания инновационного центра, и мы практически готовы к установке оборудования. Наш лабораторно-пилотный комплекс общей площадью более 18 тыс. кв. м состоит из производственных цехов с пилотными и опытно-промышленными установками, аналитических лабораторий и исследовательских центров. По сути, это здание станет Технопарком, в котором будут комфортные для НИОКР технологические и офисные пространства. Люди смогут работать и в лаборатории, и в опен-спейсе.



Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Ищем студентов — С кем вы уже работаете в Петербурге? — С Политехническим и Технологическим университетами. В «Техноложке» мы создали центр по катализаторам — веществам, которые помогают ускорить химические реакции и извлекать больше высококачественных продуктов из нефтяного сырья. Это ключевой компонент процессов, которые превращают нефть в бензин, керосин, дизельное топливо. Катализаторная тематика — одна из важнейших для отрасли, и здесь нужно тесно взаимодействовать с учеными во время исследований. Еще в этом вузе открыта магистратура, на которую мы возлагаем большую надежду.



Другим примером является открытая в Технополисе Политеха новая магистерская программа «Моделирование физико-механических свойств и технологии производства полимеров и композитов». Будущие магистры изучают современные методы расчета и проектирования процессов для получения полимерных и композитных материалов. Эти знания позволят производить конструкционные материалы с заданными физико-механическими свойствами.

Сейчас начинаем сотрудничать с ИТМО — мы понимаем, что цифровизация, информационные технологии — это важное направление нашего развития, поэтому мы надеемся, что у нас сложится партнерство.



— Кто будет работать в «Газпромнефть — Промышленных инновациях»?

— У нас будет работать около 350 человек. Большая часть из них — это научные сотрудники, руководители проектов и инженеры-технологи. Основной штат будет постоянным — это люди, которые отвечают за научные исследования и инжиниринг, носители уникальной экспертизы. Но в зависимости от технологической стратегии, некоторые лаборатории и направления будут расширяться или, наоборот, сокращаться. Мы активно приглашаем не только вчерашних магистров, но и состоявшихся в науке профессионалов — кандидатов и докторов наук.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»