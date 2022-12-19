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    Смольный нашел подрядчика на строительство магистрали М-32 за 18 млрд рублей

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    5 комментариев

    Смольный провел конкурс на строительство участка трассы М-32 на севере Петербурга. Контракт, по данным «Фонтанки», был заключен с АО «ВАД». Компания выполнит работы за 18,45 млрд рублей.

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    Контракт в настоящее время находится на подписании подрядчиком и будет заключен по максимальной стоимости.

    «ВАД» предстоит выполнить работы по проектированию и строительству магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе и возвести путепроводную развязку через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе.

    Компании предстоит выполнять работы в срок с 28 февраля 2023 года до 31 января 2027 года. Ранее власти в Петербурге неоднократно запрашивали федеральное финансирование на строительство этого объекта. Также трасса значится в соглашении Смольного и «Газпрома» о совместных проектах.

    Магистраль будет связывать Выборгский и Приморский районы и повысит транспортную доступность Лахта Центра.

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    Комментарии 5

    муматор19 Дек 2022 в 16:16
    всё для того, чтоб миллеру удобно было до своего аэродромика добираться.
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