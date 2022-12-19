Смольный нашел подрядчика на строительство магистрали М-32 за 18 млрд рублей

Смольный провел конкурс на строительство участка трассы М-32 на севере Петербурга. Контракт, по данным «Фонтанки», был заключен с АО «ВАД». Компания выполнит работы за 18,45 млрд рублей.
Контракт в настоящее время находится на подписании подрядчиком и будет заключен по максимальной стоимости.
«ВАД» предстоит выполнить работы по проектированию и строительству магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе и возвести путепроводную развязку через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе.
Компании предстоит выполнять работы в срок с 28 февраля 2023 года до 31 января 2027 года. Ранее власти в Петербурге неоднократно запрашивали федеральное финансирование на строительство этого объекта. Также трасса значится в соглашении Смольного и «Газпрома» о совместных проектах.
Магистраль будет связывать Выборгский и Приморский районы и повысит транспортную доступность Лахта Центра.