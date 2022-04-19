Остановка по требованию. В Петербурге набросали транспортный 2022 год

Дорожно-транспортный блок Смольного поделился своими планами на текущий год. Пока речь шла о миллиардах, все было нормально. Споткнулись на маленькой остановке в Озерках.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Исполнение транспортных планов — и их развитие — стало главной темой на смольнинском заседании 19 апреля. После неизбежной преамбулы от губернатора про сложное международное положение и сорванный экономический блицкриг против российской экономики перешли к докладам ответственных. Отчеты о сделанном — жанр специфический: целевые показатели — в процентах, их достижение — в «других» процентах, с непривычки можно и запутаться, что некоторые, кстати, и сделали. Да и вообще, одно дело — с точностью до метра посчитать протяженность велодорожек (хотя по весне и это проблема), и совсем другое — «удовлетворенность» населения.





Транспортное



Зато по деньгам все проверяемо — пусть и не со стороны. По словам главы комтранса Кирилла Полякова, за весь прошлый год на развитие транспортной системы Петербурга должны были потратить 170 млрд рублей, потратили 167,8 млрд. Из них три четверти — средства городского бюджета, 9,1 млрд рублей — федерального, 26,5 млрд — внебюджетные. По каждому направлению есть свои особенности. Самой успешной признали подпрограмму «Метрополитен и внешний транспорт», хотя, например, пассажиропоток Пулково так и не вернулся к допандемийным временам. Реконструировать дорожные объекты мешало удорожание стройматериалов, возить пассажиров по земле — та же пандемия. Расширение платной парковки в центре Петербурга позволило снизить на четверть количество ДТП и на 20% увеличить скорость движения транспорта; передача комтрансу полномочий по работе с нарушителями правил стоянки принесла в бюджет 300 млн рублей.

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Это в общих чертах, и это про 2021 год. Если же говорить о 2022-м, то главные сюжеты — новая транспортная модель, запущенная с 1 апреля, и новый подвижной состав. Для перевозчиков, которые в реформу вошли одновременно с началом несостоявшегося, как нам говорят, экономического блицкрига, придумали несколько мер поддержки. Как рассказал Поляков, это авансирование на 85% от годового финансирования, продление контрактов с 6 до 7 лет, просьба федералам тормознуть лизинговые ставки, подготовка соглашения с «Газпромом» о фиксации цен на СПГ.





Что касается закупок, то здесь все по-прежнему: обновление «Горэлектротранса» (примерно 300 троллейбусов и 200 трамваев за 2 года), первые 72 вагона по многолетней закупке для метро на средства ФНБ, заявка на инфраструктурный кредит для новых автобусов и электробусов.



Именно про реформу Кирилла Полякова спросили чуть ли не в первую очередь. «На первой неделе были определенные сбои, связанные с тем, что новый подвижной состав должен прикататься, были случаи, когда не срабатывали валидаторы. По всем этим фактам оперативно проводилась работа. По первому этапу часть техники, с учетом санкционных мер, которые принимаются иностранными государствами, мы запускали на линию, по сути, с колес, сразу же. И горожане обращали внимание, что автобусы практически с трала сняли, заправили и выпустили на линию. Это накладывало определенный отпечаток». Сейчас, по словам чиновника, количество жалоб сократилось на 50%, а число сходящих с линий машин составляет не 20–25, а порядка 3.



Бывший глава Выборгского района, а ныне депутат ЗакСа Валерий Гарнец решил перевести разговор в область ощущений и спросил Полякова, как тот оценивает качество дорог в Петербурге. Для весны вопрос актуальный, а для комтранса — сложный: он не ремонтирует дороги, но и костерить КРТИ, чей глава должен был отчитываться следующим, тоже как-то не по-товарищески. «Относительно других регионов — в очень хорошем состоянии, — заявил Поляков. — Да, есть замечания по некоторым улицам. Необходимо обеспечить те улицы, где у нас общественный транспорт, в том числе трамвайные пути. Более 10 км путей отремонтировано в прошлом году. В 2018 году объем ремонта был 800 метров на 500 км пути».



Гарнец же запустил сквозной сюжет с остановкой. «У нас на метро «Озерки» на проспекте Энгельса, 111, год назад снесли незаконные ларьки вместе с остановкой, — начал он свою повесть перед первыми лицами города. — Год уже наши жители находятся в ситуации, что, приходя на остановку, стоят под дождем, под снегом. Можно ли решить вопрос оперативно?» Кирилл Поляков теперь уж точно не стал претендовать на чужие полномочия.



Дорожное



Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин вышел отчитываться по двум подпрограммам: собственно, это само развитие инфраструктуры и управление транспортным комплексом, всего под 40 млрд рублей. Почти на 70 адресах и на 150 км провели ремонт дорог на 6 млрд: это опять-таки пр. Энгельса, Полюстровский, Пискаревский, Ленинградская улица, Пулковское шоссе и др. Капитально ремонтировали 8 адресов, закончили Ропшинскую улицу, улицу Булавского, Решетникова, проспект Энергетиков.



Кроме того, были открыты 5 объектов, они все известны: очередные этапы обхода Красного Села и Южно-Волхонской дороги, продолжение Софийской, Лиговский путепровод, продолжение Варшавской улицы.



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Если говорить о планах — то это ремонт на 184 объектах, капремонт на 11 адресах. Продолжится стройка: обход Красного Села, начало трассы М-32, реконструкция Петрозаводского шоссе, Московско-Дунайская развязка, подключение Лахта Центра. Будут и новые объекты — в частности новый участок Шуваловского проспекта, а также улица Сперанского и тоннель у Биржевого моста для обеспечения нежданно вернувшегося Судебного квартала. Долгожданное развитие Поклонногорской развязки должно в этом году выйти из проектирования.



Насчет качества дорог Левакин и Гарнец не сошлись. Председатель комитета напомнил, что город вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), по которому доля «нормативных дорог» к 2024 году должна составлять 85%. «На сегодняшний день из 3,4 тысячи км дорог 1,7 тыс. — это БКАД. В 2020 году у нас была доля нормативных дорог по БКАД — 69%, в 2021-м — 73%, в этом планируем 77%. По региональным дорогам 62,5% было в 2020 году, 64,7% — в 2021-м, в этом году планируем достичь 66,9%». Гарнец предположил, что средний обыватель Петербурга, не знакомый с целевыми показателями, оценит состояние дорог как критическое — если речь не идет о Невском проспекте, Московском или Шпалерной улице.



«Затык» опять с остановками, они теперь выполняют роль метростроения, которое стабильно снижало в прошлые годы результаты комитета. В 2021 году — 79 новых павильонов из 133 запланированных. «Вызвано это тем, что на сегодняшний день каждая остановка рассматривается как объект транспортной инфраструктуры с выносом коммуникаций и карманом, — объяснил Левакин. — Было принято решение уже в этом году — спасибо администрациям районов, комитету по благоустройству, выполнено 100 остановок, которые мы не успели сделать, по временной схеме. Сейчас к 1 июня выполняем покрытие на них, установку павильонов». Всего по итогам 2022 года должно получиться 242 остановки.

Развил тему депутат Алексей Цивилев. «Они без стенок, нет боковых стенок, продуваются всеми ветрами, — рассказал он. — Плюс они еще и опасные. В районе Лиговского путепровода сегодня проезжал — уже утрачена крыша. Кроме того, людей много, а ставят одну остановку, хотя было в проекте у КГА, что можно двойную. Нет никаких расчетов, никто не может объяснить».



«Насколько я помню, это типовое решение, — отвечал Левакин. — На сегодняшний день у остановки есть крыша и задняя стенка, боковая навешивается исходя из информационного табло. То есть это как Lego, которое дооснащается дополнительными элементами. Я готов адреса все рассмотреть, но для нас задача закрыть две стороны — заднюю и одну боковую».



Здесь уж было не миновать разговора про «Озерки». «Она существующая, — несколько парадоксально начал Левакин, если учесть контекст, но понятно, что речь идет о наличии адреса. — У нас есть разделение между комитетами. На существующих остановках дооснащение павильонами выполняет комитет по благоустройству, наш комитет — непосредственно по новым остановкам».



Валерий Гарнец, несмотря на богатый административный опыт, то ли правда не понимал, то ли намеренно усиливал драматургию. «Я же задал конкретный вопрос. Это живые наши люди. Им все равно, кто за это отвечает». «Я устанавливаю остановки новые», — повторил Левакин. «Посмотрите, два председателя комитета не могут определиться, кто занимается остановкой», — тщетно попробовал удивить присутствующих депутат. Губернатор пригласил к обсуждению третьего. Василий Пониделко, глава комблага, тоже начал с миллионов — 179 млн на 313 павильонов. «Я думаю, что решим», — уверенно добавил он.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

