Транспорт в кредит. На что Смольный планирует потратить новую порцию федеральных денег

Об очередной заявке Смольного на инфраструктурные кредиты рассказали в комитете финансов. Всего 27,5 млрд рублей, что в сумме с одобренным ранее дает пристойные 50 млрд — четверть от максимальных запросов региона. Деньги пустят на строительство подземки и закупку общественного транспорта. Второе — уже тренд в этой переписке Энгельса с Каутским. Первое вроде бы собирались обеспечить прямыми газовыми поступлениями.
В списке Смольного — Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии. Полуобморочное состояние отрасли успело всех утомить, и даже Смольный с ВТБ, которые подходят к телу с дефибриллятором руках, убеждают не всех. Планы на строительство озвучены, подрядчик определен, денег обещают много, и даже их источник назвали — налоги, которые принесет переехавший в Петербург Газпром (как эти деньги будут окрашивать, неясно). Но в позитивных новостях превалируют глаголы в будущем времени, а те, что в прошлом, — касаются старого «Метростроя». Подписание контракта с «Метростроем Северной столицы» обещали на текущей неделе, но оно перенеслось на следующую.
В заявку Смольного включены самые что ни на есть ближайшие планы: «Спасская» — «Горный институт» через «Театральную» и «Путиловская» — «Казаковская». Про них уже раз 20 сказано, в том числе президенту, что их введут в 2024 году. В качестве аргумента — доппоступления от газовой госкорпорации, которые позволят выделять по 50 млрд рублей в год. Но, видимо, слово, данное главе государства, заставляет подстраховаться. На оранжевый участок, по данным «Фонтанки», Смольный просит в кредит 9,5 млрд рублей, при том что остаточная стоимость строительства со всеми пересчетами там составляет 19,3 млрд. На коричневый в кредит хотят получить 7,6 млрд (там за 3 года предполагается равномерно найти применение 40,4 млрд).
В первоначальной заявке Смольного на кредиты — той самой всеобъемлющей, на 200 млрд, — новые станции тоже значились. Но отличались аппетиты и конкретные наименования. То есть на «Казаковскую» просили уже тогда, но гораздо меньше — 2 млрд рублей. А вот «Горный институт» собирались доводить до ума самостоятельно, включив в кредитный список «Кудрово». Правда, смотрелась эта просьба фантазийно: из 73 млрд рублей город было готов взять на себя 160 млн, все остальное — взять в долг у федералов.
Вторая история — закупка подвижного состава общественного транспорта. На нее, к слову, правительство не собиралось одалживаться, только на реконструкцию инфраструктуры ГЭТ. Однако концепция поменялась: уже в первой, одобренной заявке значатся 169 трамваев за 2 года, половину из которых, почти на 12 млрд, позволит приобрести кредит.
Теперь в фокусе внимания — «Пассажиравтотранс». По данным «Фонтанки», 4,9 млрд город просит на 200 электробусов (100 больших и 100 особо больших). Общая стоимость закупки — 11 млрд рублей, то есть кредитом ее обеспечивают примерно на 40%. Речь идет о лизинге на 7 лет, говорят собеседники «Фонтанки», хотя сама поставка произойдет в ближайшие 2 года: 60 машин в 2022-м (1,1 млрд из кредита), 140 — в 2023-м (3,8 млрд). Стоимость одного электробуса, в расчетах ПАТ, колеблется, в зависимости от года поставки, от 38 млн до 39,6 млн рублей (большой класс) и от 57,2 до 59,5 млн (особо большой класс).
Предполагается, что они поедут на линии, работающие в Петроградском, Василеостровском, Приморском и других районах, а также направленные на обслуживание больших ЖК на севере, вроде «Новой Охты», «Каменки» и «Северной долины». В частности, речь идет о 158, 198, 61, 127,171, 123-м и других маршрутах.
Что именно будут закупать, если кредитный запрос Смольного будет удовлетворен, решит конкурс. На на сегодняшний момент есть большие модели с ночной зарядкой от «Волгабаса», «Трансальфы», МАЗ, получают разрешительные документы ЛиАЗ и БКМ. Особо большой испытывается на ПК ТС (пресловутый «Пионер»), в процессе производства «Волгабас» и БКМ. «Фонтанка» писала о том, как ПАТ эксплуатирует электробусы на 128-м маршруте и регулярно выписывает в город новые модели на пробу. Закупить еще парочку предприятие пыталось в октябре — за счет сэкономленных средств, однако заявок на аукцион не пришло. Закупки будут объявлять заново.
О том, что проект выходит из стадии эксперимента, говорит уже заключенный контракт на проектирование специального парка для таких машин в производственной зоне «Ржевка», макет его представили на отраслевом форуме. Там собираются запарковать 400 электробусов, то есть половина постояльцев приедет до 2024 года, когда парк должен быть введен в эксплуатацию.
Еще 2,3 млрд Смольный просит на газомоторные автобусы (900 млн и 1,4 млрд соответственно в 2022 и 2023 годах). Здесь та же пропорция по виду подвижного состава — 100 больших и 100 особо больших — и похожая по финансовой обеспеченности: всего на 200 автобусов требуется 5,2 млрд, то есть внебюджетных средств город собирается вложить чуть более половины (2,9 млрд). И вновь лизинг на 7 лет с выплатой 30-процентного аванса в течение 2 лет. Исходят из таких прикидок по цене: 18,8–19,4 млн рублей на один газовый автобус большого класса, 26,7–27,7 млн — особо большой. Поедут они тоже в несколько районов, включая Невский; по данным «Фонтанки», рассматриваются маршруты № 3, 50, 65, 26, 187, 200 и другие. Здесь с производителями попроще, газомоторные модели есть у всех значимых заводов Таможенного союза. Сейчас у «Пассажиравтотранса» 229 машин на компримированном газе (такими же должны быть и новые 200), еще 20 приедут до конца года. МАЗ на сжиженном газе тоже испытывался.
Куда серьезнее вопрос с инфраструктурой. Как известно, с апреля 2022 года в Петербурге начнется внедрение новой модели транспортного обслуживания: коммерческие перевозчики поедут на 2800 новых автобусах, и это будет только газ (в основном сжиженный). У «Пассажиравтотранса» путь особый, но вопрос заправочных станций стоит для всех. 40 автобусов из 200 он планирует направить в Колпинский парк — рядом уже есть одна АГНКС, в 2022-м должна появиться вторая. 60 припаркуют в 5-м парке в Петергофе, где есть станция и планируется реконструкция. 70 единиц — в 3-й парк на Хрустальной; оттуда автобусы повезут в новые жилые кварталы правобережной части Невского района, АГНКС ждут на Народной. Еще 30 ждут в парке на Кубинской; к станции на этой улице добавятся еще две — на Пулковском шоссе и на Корабельной.
Последняя часть заявки — это развитие жилого района «Каменка квартал 4281», как с дорогами, так и с самим жильем: всего просят 3,2 млрд.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как предполагается распределить 24 млрд рублей, выделение которых уже одобрено: новые развязки ЗСД и половина закупки 169 трамваев.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»