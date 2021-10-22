Транспорт в кредит. На что Смольный планирует потратить новую порцию федеральных денег

Об очередной заявке Смольного на инфраструктурные кредиты рассказали в комитете финансов. Всего 27,5 млрд рублей, что в сумме с одобренным ранее дает пристойные 50 млрд — четверть от максимальных запросов региона. Деньги пустят на строительство подземки и закупку общественного транспорта. Второе — уже тренд в этой переписке Энгельса с Каутским. Первое вроде бы собирались обеспечить прямыми газовыми поступлениями.





В списке Смольного — Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии. Полуобморочное состояние отрасли успело всех утомить, и даже Смольный с ВТБ, которые подходят к телу с дефибриллятором руках, убеждают не всех. Планы на строительство озвучены, подрядчик определен, денег обещают много, и даже их источник назвали — налоги, которые принесет переехавший в Петербург Газпром (как эти деньги будут окрашивать, неясно). Но в позитивных новостях превалируют глаголы в будущем времени, а те, что в прошлом, — касаются старого «Метростроя». Подписание контракта с «Метростроем Северной столицы» обещали на текущей неделе, но оно перенеслось на следующую.



В заявку Смольного включены самые что ни на есть ближайшие планы: «Спасская» — «Горный институт» через «Театральную» и «Путиловская» — «Казаковская». Про них уже раз 20 сказано, в том числе президенту, что их введут в 2024 году. В качестве аргумента — доппоступления от газовой госкорпорации, которые позволят выделять по 50 млрд рублей в год. Но, видимо, слово, данное главе государства, заставляет подстраховаться. На оранжевый участок, по данным «Фонтанки», Смольный просит в кредит 9,5 млрд рублей, при том что остаточная стоимость строительства со всеми пересчетами там составляет 19,3 млрд. На коричневый в кредит хотят получить 7,6 млрд (там за 3 года предполагается равномерно найти применение 40,4 млрд).



В первоначальной заявке Смольного на кредиты — той самой всеобъемлющей, на 200 млрд, — новые станции тоже значились. Но отличались аппетиты и конкретные наименования. То есть на «Казаковскую» просили уже тогда, но гораздо меньше — 2 млрд рублей. А вот «Горный институт» собирались доводить до ума самостоятельно, включив в кредитный список «Кудрово». Правда, смотрелась эта просьба фантазийно: из 73 млрд рублей город было готов взять на себя 160 млн, все остальное — взять в долг у федералов.



Вторая история — закупка подвижного состава общественного транспорта. На нее, к слову, правительство не собиралось одалживаться, только на реконструкцию инфраструктуры ГЭТ. Однако концепция поменялась: уже в первой, одобренной заявке значатся 169 трамваев за 2 года, половину из которых, почти на 12 млрд, позволит приобрести кредит.



Теперь в фокусе внимания — «Пассажиравтотранс». По данным «Фонтанки», 4,9 млрд город просит на 200 электробусов (100 больших и 100 особо больших). Общая стоимость закупки — 11 млрд рублей, то есть кредитом ее обеспечивают примерно на 40%. Речь идет о лизинге на 7 лет, говорят собеседники «Фонтанки», хотя сама поставка произойдет в ближайшие 2 года: 60 машин в 2022-м (1,1 млрд из кредита), 140 — в 2023-м (3,8 млрд). Стоимость одного электробуса, в расчетах ПАТ, колеблется, в зависимости от года поставки, от 38 млн до 39,6 млн рублей (большой класс) и от 57,2 до 59,5 млн (особо большой класс).



Предполагается, что они поедут на линии, работающие в Петроградском, Василеостровском, Приморском и других районах, а также направленные на обслуживание больших ЖК на севере, вроде «Новой Охты», «Каменки» и «Северной долины». В частности, речь идет о 158, 198, 61, 127,171, 123-м и других маршрутах.



Что именно будут закупать, если кредитный запрос Смольного будет удовлетворен, решит конкурс. На на сегодняшний момент есть большие модели с ночной зарядкой от «Волгабаса», «Трансальфы», МАЗ, получают разрешительные документы ЛиАЗ и БКМ. Особо большой испытывается на ПК ТС (пресловутый «Пионер»), в процессе производства «Волгабас» и БКМ. «Фонтанка» писала о том, как ПАТ эксплуатирует электробусы на 128-м маршруте и регулярно выписывает в город новые модели на пробу. Закупить еще парочку предприятие пыталось в октябре — за счет сэкономленных средств, однако заявок на аукцион не пришло. Закупки будут объявлять заново.



О том, что проект выходит из стадии эксперимента, говорит уже заключенный контракт на проектирование специального парка для таких машин в производственной зоне «Ржевка», макет его представили на отраслевом форуме. Там собираются запарковать 400 электробусов, то есть половина постояльцев приедет до 2024 года, когда парк должен быть введен в эксплуатацию.

