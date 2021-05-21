Привезли и трамваи, в частности «алюминиевый» «Витязь-Ленинград» . Торжественно был представлен электробус «Пионер» с ночной зарядкой производства ПК ТС. Мероприятие посетил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что город переходит на газомоторное топливо в общественном транспорте и выставленная техника соответствует экологическим требованиям Петербурга.

Выставка — часть программы фестиваля SPbTransportFest, который открылся накануне конкурсом среди водителей автобусов. Фестиваль продлится 20–22 мая; он предусматривает также проведение тематических круглых столов, а в последний день пройдет международный парад ретротранспорта по центральным улицам Санкт-Петербурга и выставка исторической техники.



Город намерен построить в Петербурге автобусный парк для 400 электробусов. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Максим Соколов, перед коммерческими перевозчиками не будут ставить условие по использованию такой техники, но для «Пассажиравтотранса» закупки предполагаются.

Сейчас в постоянном режиме по Петербургу курсирует только десяток электробусов производства «Волгабас» по 128 маршруту — об опыте их использования читайте на «Фонтанке». Однако «Пассажиравтотранс» регулярно принимает на опытную эксплуатацию новые модели, в частности привозил КамАз, Vitovt E433, «Пионер», МАЗ-303Е10.