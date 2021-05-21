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Электричество и газ запарковали на Манежной площади. В Петербурге открылась выставка современного транспорта

На Манежной площади в Петербурге открылась выставка инновационного транспорта

Манежная площадь и Кленовая улица 21 мая стали местом проведения выставки инновационной техники. Это часть трехдневного транспортного фестиваля.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на выставке представлен 31 образец техники:

  • 21 автобус (в том числе 5 электробусов и 2 автобуса на сжиженном природном газе),
  • 4 троллейбуса, 2 трамвая,
  • 4 единицы специальной и грузовой техники.

Привезли и трамваи, в частности «алюминиевый» «Витязь-Ленинград». Торжественно был представлен электробус «Пионер» с ночной зарядкой производства ПК ТС. Мероприятие посетил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что город переходит на газомоторное топливо в общественном транспорте и выставленная техника соответствует экологическим требованиям Петербурга.

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Выставка — часть программы фестиваля SPbTransportFest, который открылся накануне конкурсом среди водителей автобусов. Фестиваль продлится 20–22 мая; он предусматривает также проведение тематических круглых столов, а в последний день пройдет международный парад ретротранспорта по центральным улицам Санкт-Петербурга и выставка исторической техники.

Город намерен построить в Петербурге автобусный парк для 400 электробусов. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Максим Соколов, перед коммерческими перевозчиками не будут ставить условие по использованию такой техники, но для «Пассажиравтотранса» закупки предполагаются.

Сейчас в постоянном режиме по Петербургу курсирует только десяток электробусов производства «Волгабас» по 128 маршруту — об опыте их использования читайте на «Фонтанке». Однако «Пассажиравтотранс» регулярно принимает на опытную эксплуатацию новые модели, в частности привозил КамАз, Vitovt E433, «Пионер», МАЗ-303Е10.

На выставке представлена линейка современной техники — автобусы, в том числе работающие на альтернативных источниках энергии, троллейбусы, трамваи, грузовые и легковые автомобили, специальная техника и др. В выставке принимают участие свыше 20 современных образцов транспорта ведущих зарубежных производителей техники (MAN, Scania, IVECO, Allison Transmission), а также производителей техники из стран Таможенного союза (МАЗ, КАМАЗ, Volgabus, Группа ГАЗ, ПК ТС и др.).

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Комментарии (1)

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... если бы власть реально волновала проблема экологии, а не распила бюджетов, то давно бы озаботилась максимальным стимулированием перехода на газ остального транспорта и облегчением его регистрации.
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