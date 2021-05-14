«Дом» для электробусов в Красногвардейском районе Петербурга спроектируют за 200 млн

ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика, который спроектирует автопарк для электробусов в Красногвардейском районе. Машины будут там ночевать и одновременно заряжаться.



Документация опубликована накануне, итоги конкурса подведут в июне. Стартовая цена — 199,3 млн рублей, отпущенный на проектирование срок — до 25 апреля 2022 года. Судя по заданию, речь идет об автопарке для 400 электробусов. Он разместится на трех участках: на Индустриальном проспекте, на Анисимовской дороге (здесь найдут приют 300 электробусов) и на улице Потапова (еще 100 единиц). Общая площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. Предполагается, что здесь разместятся как электробусы длиной до 13,5 метров, так и сочлененные — до 19 метров. Предполагается использовать машины с ночной зарядкой, которые, благодаря значительному запасу хода и быстрому выезду на КАД, смогут обслуживать районы с массовой жилой застройкой (Красногвардейский, Калининский, Невский, Выборгский и Приморский). Не исключается их запуск и в центр. Кроме того, с появлением автопарка появятся 2 тысяч новых рабочих мест.