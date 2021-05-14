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«Дом» для электробусов в Красногвардейском районе Петербурга спроектируют за 200 млн

«Пассажиравтотранс» объявил конкурс на проектирование автопарка для 400 электробусов

ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика, который спроектирует автопарк для электробусов в Красногвардейском районе. Машины будут там ночевать и одновременно заряжаться.

Документация опубликована накануне, итоги конкурса подведут в июне. Стартовая цена — 199,3 млн рублей, отпущенный на проектирование срок — до 25 апреля 2022 года. Судя по заданию, речь идет об автопарке для 400 электробусов. Он разместится на трех участках: на Индустриальном проспекте, на Анисимовской дороге (здесь найдут приют 300 электробусов) и на улице Потапова (еще 100 единиц). Общая площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. Предполагается, что здесь разместятся как электробусы длиной до 13,5 метров, так и сочлененные — до 19 метров. Предполагается использовать машины с ночной зарядкой, которые, благодаря значительному запасу хода и быстрому выезду на КАД, смогут обслуживать районы с массовой жилой застройкой (Красногвардейский, Калининский, Невский, Выборгский и Приморский). Не исключается их запуск и в центр. Кроме того, с появлением автопарка появятся 2 тысяч новых рабочих мест.

«Фонтанка» рассказывала о планах Смольного построить этот автобусный парк в Красногвардейском районе. Сейчас в постоянном режиме по Петербургу курсирует только десяток электробусов производства «Волгабас» по 128 маршруту — об опыте их использования читайте здесь. Однако «Пассажиравтотранс» регулярно принимает на опытную эксплуатацию новые модели, в частности — привозил КамАз, Vitovt E433, «Пионер», МАЗ-303Е10.

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Комментарии (1)

закоренелый ленинградец
Какая разница: Аз, Буки, Веди - 200 миллионов они и есть 200 миллионов, независимо от алфавита.
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