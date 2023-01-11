Петербург получит кредит из федерального бюджета на строительство пяти «Метеоров»

Владимир Путин поручил министерству промышленности отработать возможность предоставления Петербургу инфраструктурного кредита из федерального бюджета на строительство пяти судов нового поколения «Метеор 120Р», сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале 11 января.
Метеоры будут курсировать на востребованных туристических и регулярных маршрутах в Петергоф, Кронштадт и к фортам. В перспективе Минпромторг под руководством Дениса Мантурова должен разработать проект комплексного развития петербургского скоростного флота и детали его финансирования. Пока в городе работают около 20 «Метеоров», однако они имеют длительный срок эксплуатации и требуют замены.
Мантуров отметил, что Петербург — один из лидеров по обновлению морского пассажирского транспорта, поэтому его министерство с коллегами ведёт постоянную работу. По его словам, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по «Метеорам» и в том числе по электрическим судам. «По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведётся работа. И ещё по судам на газомоторном топливе», — сказал Денис Мантуров.
«Метеор 120Р» — пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения. Производство новых судов запустили еще в декабре 2019 года. Первый за 12 лет «Метеор» заложили на производственной площадке ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде, однако пока на предприятии построили суда для других регионов страны.