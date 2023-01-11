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    Петербург получит кредит из федерального бюджета на строительство пяти «Метеоров»

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    Владимир Путин поручил министерству промышленности отработать возможность предоставления Петербургу инфраструктурного кредита из федерального бюджета на строительство пяти судов нового поколения «Метеор 120Р», сообщил губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале 11 января.

    Метеоры будут курсировать на востребованных туристических и регулярных маршрутах в Петергоф, Кронштадт и к фортам. В перспективе Минпромторг под руководством Дениса Мантурова должен разработать проект комплексного развития петербургского скоростного флота и детали его финансирования. Пока в городе работают около 20 «Метеоров», однако они имеют длительный срок эксплуатации и требуют замены.

    Мантуров отметил, что Петербург — один из лидеров по обновлению морского пассажирского транспорта, поэтому его министерство с коллегами ведёт постоянную работу. По его словам, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по «Метеорам» и в том числе по электрическим судам. «По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведётся работа. И ещё по судам на газомоторном топливе», — сказал Денис Мантуров.

    «Метеор 120Р» — пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения. Производство новых судов запустили еще в декабре 2019 года. Первый за 12 лет «Метеор» заложили на производственной площадке ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде, однако пока на предприятии построили суда для других регионов страны.

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    ПетербургМетеорыСудостроениеМорской транспортРеки и каналы
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