Стало известно, какие трамваи будут ходить по новой линии из Купчино в Славянку. Вы их уже видели

«ПК Транспортные системы» поставит вагоны для трамвайной линии «Славянка». Это будут те же «Невские», которые возят людей от «Ладожской».



Как сообщает сама компания 10 мая, она заключила контракт с концессионером по трамвайной линии ООО «БалтНедвижСервис» на поставку 22 низкопольных трехсекционных вагонов двустороннего движения. Это модель 71–932 «Невский»: «Фонтанка» показывала ее первый экземпляр, а сейчас такие же возят пассажиров от закрытой станции «Ладожская» по 30-му маршруту. Общая вместимость одного такого — 205 человек.