Стало известно, какие трамваи будут ходить по новой линии из Купчино в Славянку. Вы их уже видели

«ПК Транспортные системы» поставит вагоны для трамвайной линии «Славянка». Это будут те же «Невские», которые возят людей от «Ладожской».
Как сообщает сама компания 10 мая, она заключила контракт с концессионером по трамвайной линии ООО «БалтНедвижСервис» на поставку 22 низкопольных трехсекционных вагонов двустороннего движения. Это модель 71–932 «Невский»: «Фонтанка» показывала ее первый экземпляр, а сейчас такие же возят пассажиров от закрытой станции «Ладожская» по 30-му маршруту. Общая вместимость одного такого — 205 человек.
Как сообщает ПК ТС, первые десять вагонов выйдут на маршрут сразу после ввода в эксплуатацию первого участка линии — от Купчино до Шушар. Остальные двенадцать — по окончании этапа строительства до Славянки. Собирать их будут на двух площадках — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени
В сообщении компания цитирует гендиректора ООО «БалтНедвижСервис» Дмитрия Панкратова, который рассказывает, что компания рассмотрела более пяти поступивших коммерческих предложений.
Напомним, само строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка началось в августе
ПК ТС является основным поставщиком наземного электротранспорта для города. У нее есть действующие контракты на поставку трамваев, а до этого она выполняла крупные подряды по троллейбусам.