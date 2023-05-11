В Петербурге появится новый пищевой кластер. Землю под колбасные цеха отдадут за 1 рубль

В Петербурге планируют создать новый пищевой кластер, рассказали «Фонтанке» в комитете по промышленной политике 11 мая. Для размещения рассматривается промзона «Красносельская». Предварительную заинтересованность проявили шесть компаний в сфере мясопереработки, колбасного производства и создания заготовок для сетей быстрого питания.

Ранее о планах запуска пищевого кластера в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко. По его словам, площадка сможет объединить 10–13 новых пищевых производств. Землю инвесторам предложат через механизм МАИП — то есть целевым способом по ставке 1 рубль за 1 метр, при минимальном объеме инвестиций в 350 млн рублей. «Пищевая промышленность — жизнеобеспечивающий сектор экономики, которому сегодня важно уделить особое внимание, чтобы снизить импортозависимость», — сказал Москаленко. Объединение производств на единой площадке обосновано, в первую очередь, существующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к территориям пищевых производств.



При этом от идеи создать фудтех-кластер на новой площадке особой экономической зоны на Парнасе власти Петербурга не отказываются. Но там планируют разместить более технологичные производства: растительных белков, ингредиентов и т.п., пояснили в комитете по промполитике. Горячего пула претендентов на ОЭЗ нет еще, рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта в городском Заксобрании заявил, что Смольный до конца 2023 года подготовит все документы, необходимые для запуска новой, третьей площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» на Парнасе. Приоритет отдадут инвесторам из высокотехнологичных отраслей.

