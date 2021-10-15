Инновации со вкусом мяты. На новой ОЭЗ Петербурга разместят производство пищевых ингредиентов и ароматических добавок

Третья площадка Особой экономической зоны Петербурга, создание которой планируется в промзоне «Парнас», будет направлена в том числе на производство ингредиентов для пищевой промышленности. Об этом рассказал советник главы Технопарка Петербурга Александр Коценко в ходе делового завтрака, организованного объединением «Рестоград» 15 октября. Сейчас 80 % этой продукции импортируется, уточнил он.



«Будем привлекать всё, что связано с пищевой промышленностью, либо новые ингредиенты, либо продукты, либо то, что на территории России не производится. Сейчас выделено 20 позиций по ингредиентам, которые имеют инновационные ниши на территории РФ», — отметил Александр Коценко. В качестве примера он привел ментол кристаллический. «Здесь лидируют индусы, работаем с индийской торговой палатой, которая готовит делегацию», — добавил советник.

