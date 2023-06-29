Застройщик рассказал, как будет застраиваться территория «Невской мануфактуры»

«БФА-Девелопмент» и АО «Невская мануфактура» будут синхронно застраивать жильем и социальной инфраструктурой участок промзоны, ограниченный Октябрьской набережной, улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом и улицей Новоселов в Невском районе Петербурга. Об этом говорится в заявлении группы компаний.
В начале недели Смольный одобрил проекты планировки и межевания территории будущего жилого квартала. На 55 гектарах планируют построить 335 тыс. кв. м жилья. Высота домов составит 10-13 этажей. Проект предусматривает размещение четырех доминант высотой до 65-75 м.
Одновременно с домами будет строиться школа на 1525 мест, четыре детсада совокупно на 745 мест, поликлиника для взрослых и детей на 340 посещений в смену, а также скверы и спортивные площадки. Улицы Тельмана и новоселов застройщик расширит до нескольких полос.
Девелоперы обещают сохранить, отреставрировать и приспособить под современное использование где объекты культурного наследия на территории комплекса. Самый крупный из них – уцелевшая после большого пожара часть здания бывшей фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», внутри которой также появится жилье.
Заказчики проекта и собственники земельных участков – входящее в «БФА-Девелопмент» ООО «Невское наследие» и АО «Невская мануфактура». Они планировали начать застройку территории в 2022 году, но градостроительная документация была утверждена только сейчас. «С учетом принятого решения об утверждении проекта планировки в 2023 году, график строительства будет пересмотрен», – говорится в релизе группы компаний.