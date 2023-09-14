Hyundai вернется через Китай. Корейский концерн готов продавать петербургский завод

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корейский автоконцерн Hyundai близок к продаже российского бизнеса. В случае завершения сделки производство автомобилей на петербургском заводе может быть возобновлено до конца года. «Фонтанка» называет вероятного покупателя и его китайского партнера.



Информация о том, что корейский Hyundai Motors близок к продаже российского бизнеса, на днях появилась в телеграм-канале «Автопоток». Сообщалось, что завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Петербурге покупает фирма AGR, родственная автодилеру «Авилон». «О завершении сделки будет объявлено в ближайшие дни», — отмечалось в посте.



В пресс-службе Hyundai Motor Manufacturing Rus не подтвердили и не опровергли информацию. В СПАРК в качестве владельцев по-прежнему указаны Hyundai Motor Company (69,99%) и KIA CORPORATION (30%). Однако, по данным ЕГРЮЛ, 22 августа состоялось внесение изменений в учредительные документы. Суть этих изменений в пресс-службе не прокомментировали.



Структуры, близкие к «Авилону», действительно ведут переговоры о покупке производственных активов Hyundai, но подписание еще не состоялось, сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией. В случае если договоренность будет достигнута, петербургский завод могут перезапустить уже в этом году. Также источники «Фонтанки» знают, что у российского покупателя будет китайский партнер, не чужой продавцу. А производиться на заводе будут модели, по технологическому циклу близкие тем, что выпускались там при корейских собственниках.



Речь, вероятно, идет о Beijing Hyundai Motor Co., совместном предприятии китайского BAIC Motor и Hyundai Motor Company. Основанная в 2002 году, компания производит в Поднебесной автомобили Hyundai для китайского рынка. Модельный ряд включает Hyundai Elantra, Hyundai Lafesta, Hyundai ix35, Hyundai Tucson и несколько других. «Корейцы хотят уходя не уходить и сделать всё так, чтобы они могли сразу вернуться, как только появится возможность», — прокомментировал выбор партнера один из собеседников «Фонтанки». Об этом может говорить тот факт, что компания продолжает платить работникам за простой, а не сократила их, как Toyota, отмечает он.



«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Авилона», но там предложили переадресовать вопросы о сделке с Hyundai в AGR. Эта структура, близкая дилерской компании, ранее стала владельцем завода Volkswagen в Калуге. Ранее СМИ называли ее одним из претендентов на покупку завода Hyundai. Вторым претендентом тогда называли калининградский завод «Автотор», который ранее запустил у себя сборку автомобилей BAIC.

Корреспонденту «Фонтанки» удалось дозвониться до основного владельца AGR Андрея Павловича, но тот, узнав, что ему звонит журналист, повесил трубку. На вопрос о готовящейся сделке и участии в ней Beijing Hyundai Motor Co., отправленный через мессенджер, предприниматель не ответил. Однако при попытке связаться по телефону как у Андрея Павловича, так и директора AGR Артема Курсакова на автоответчике сообщение о недоступности абонента звучало на китайском языке.



Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке» подтвердил, что в настоящий момент ведутся переговоры между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и компанией «Хендэ» о возобновлении и развитии автомобильного производства в Петербурге. Но имя возможного покупателя не сообщил.

Автомобильный завод Hyundai в Петербурге был запущен в 2010 году, его мощность составляла более 200 тысяч автомобилей в год. На нем выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. В марте 2022 года завод остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. Ушло в простой и родственное ему производство двигателей Hyundai WIA. До этого на предприятиях сократили более двух третей сотрудников.



Позднее завод Hyundai возобновил работу в ограниченном режиме, чтобы производить комплектующие для обслуживания проданных автомобилей и выпускать машины для внешних рынков.

В начале 2023 года власти Петербурга заявляли, что ведут переговоры с инвестором из Казахстана «Астана Моторс», планируя возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года.



Площадку в Шушарах, которую Hyundai ранее выкупил у General Motors, но так и не успел начать там выпуск машин, на пять лет арендовало правительство Петербурга. Сообщалось, что там откроется образовательный центр.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

