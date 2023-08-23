Chery подкатывает к Петербургу. Китайский автогигант ведет переговоры о производстве в России, в числе вариантов — завод Hyundai

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Поделиться Поделиться





О том, что гигант китайского автопрома Chery хочет локализовать производство в России, рассказали 23 августа «Ведомости». Как сообщил изданию вице-президент Chery International, председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань, компания рассчитывает до конца 2023 года договориться о сборке с местным партнером в России. С наибольшей вероятностью в России будут выпускаться машины головного бренда Chery. Главная интрига — где именно разместится производство самой популярной в России иномарки. По информации «Фонтанки», один из фаворитов в этой гонке — простаивающая в Петербурге площадка Hyundai.



Ранее в СМИ появлялась информация, что производство может быть запущено уже осенью на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который выкупил автодилер «Авилон». А первой моделью, которая сойдёт с конвейера, станет Chery Tiggo 7 Pro Max. Сборка на первых порах будет крупноузловой, в первую партию войдут 120 автомобилей. Но, как подчеркнул Сунь Луцюань, вопрос с производством автомобилей Chery в России до конца не решен.

Собеседники «Фонтанки» на автомобильном рынке знают, что Chery рассматривает несколько вариантов. Концерн, действительно, интересовался заводом Volkswagen в Калуге, который выкупил автодилер «Авилон». Но также рассматривался калининградский «Автотор» (он в итоге наладил сборку китайских автомобилей BAIC) и партнерство с одним из заводов союзной Беларуси.



Не обошел вниманием концерн и Петербург. Сейчас Chery ведет переговоры о запуске производства именно здесь, рассказал «Фонтанке» источник, близкий к городскому правительству. Однако конкретную площадку собеседник не назвал.

Вариантов, собственно, не так много. На бывшем Nissan «АвтоВАЗ» уже выпускает в партнерстве с китайским FAW автомобили Lada X-Cross-5 (адаптированная версия FAW Bestune B70). Ранее компания не исключала, что добавит в портфель еще одного партнера из Поднебесной. Источник, близкий к концерну, не стал комментировать, какова вероятность получить в таком качестве Chery, но подчеркнул, что в любом случае предприятие будет выпускать машины только под брендом Lada, что не слишком согласуется с намерением Chery собирать авто под своим брендом.



Экс-Toyota тоже не вариант, поскольку площадка в Шушарах уже перешла в собственность Обуховского завода, «дочки» оборонного концерна «Алмаз-Антей». Тот собирается выпускать там электрокары E-Neva. Другое дело, что далеко не вся земля, принадлежавшая японцам, вошла в сделку. Часть участков досталась Смольному — там может появиться еще одна площадка Особой экономической зоны.

Другой источник на автомобильном рынке указывает на завод Hyundai, крупнейшую в Петербурге автосборочную площадку, как наиболее подходящий для амбиций Chery, претендующей на роль лидирующей иномарки на российском рынке.



Предприятие сейчас находится в простое и все еще принадлежит корейцам, а значит, придется договариваться не только с Минпромторгом и Смольным, но и с собственником. «Фонтанка» направила запрос в Hyundai и Chery. «В настоящее время вынуждена тему локализации оставить без комментариев», — сообщила представитель китайского автоконцерна, корейский производитель оставил запрос без ответа. Собеседник «Фонтанки» подчеркивает, что, по его данным, официального предложения китайский концерн корейцам не направлял.

Ранее власти Петербурга сообщали, что ведут переговоры по заводу Hyundai с инвестором из Казахстана «Астана Моторс», но этот вариант не реализовался. Позднее сообщалось, что на уровне Минпромторга ведутся переговоры с другими инвесторами. Сам Hyundai сократил две трети сотрудников, но окончательное решение об уходе из России пока не принял. Еще одна площадка Hyundai в Шушарах (экс General Motors) была сдана Смольному в долгосрочную аренду для размещения там первой очереди суперколледжа.



К слову, в 2006 году Chery уже запускала сборку своих легковых машин на калининградском «Автоторе», но через два года проект свернули. В начале 2023 года Chery сообщала, что рассматривает два варианта для локализации производства в России — покупку завода в собственность и работу с какой-либо российской компанией. Тогда эксперты не исключали, что оба варианта могут быть реализованы одновременно.



Автомобильные перспективы

Один из собеседников «Фонтанки» не исключает того, что интерес Chery пока останется только теоретическим. У концерна и так хорошие продажи — смысла напрягаться и инвестировать в локализацию пока нет, говорит он.

В самой Chery отмечали, что локальная сборка экономически целесообразна при продажах на уровне не менее 50 000 автомобилей в год в стране. Но эти показатели наверняка будут достигнуты. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), только в первом полугодии 2023 года в России было продано 46 970 машин Chery, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это второй результат в стране после Lada (143,6 тыс. машин).

Для сравнения: до начала спецоперации на Украине, из-за которой европейские и азиатские автоконцерны остановили работу или ушли из России, лидером также была Lada. В первом полугодии 2021 года было продано 200 тыс. авто этой марки. Далее шли Kia (108 тыс.) и Hyundai (91 тыс.).



Петербургское предприятие Hyundai выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — более 200 тыс. автомобилей в год. В 2021 году с конвейера сошло 234 тыс. автомобилей. Таким образом, большинство продававшихся в России машин этих брендов было продукцией отечественной сборки.

Справка



Компания Chery Automobile — один из крупнейших китайских автопроизводителей. Фирма была основана в 1997 году в сотрудничестве с Ford. Начиная с 2003 года Chery самостоятельно разрабатывает автомобили и экспортирует их в 29 стран мира. Компания входит в ТОП-10 сильнейших автомобилестроителей Китая (объем выпуска — 1,2 млн авто в 2022 году). В России марка Chery представлена следующими моделями кроссоверов: Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

