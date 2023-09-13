Обучение у станка и обратная связь с заводами. Вице-губернатор Поляков - о том, за счет чего растет петербургская промышленность

Как сегодня развивается промышленный сектор в Петербурге? Зачем объем финансовой поддержки промышленных предприятий город с каждым годом увеличивает в разы, если производство и так растет опережающими темпами? Когда вновь заработает завод Hyundai? Какие еще китайские машины будут собирать в Петербурге? И как кооперация и модернизация помогут сократить кадровый дефицит? Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





– Кирилл Валентинович, Москва недавно отчиталась о рекордных темпах роста индекса промышленного производства - в обрабатывающих отраслях на 11% с начала года. Как обстоят дела в Петербурге? И что выступает драйвером - в основном оборонка?

– Индекс промышленного производства Северной столицы за первые семь месяцев 2023 составил 108,2% к аналогичному периоду прошлого года. То есть наш город на 5,4 процентных пункта опережает среднероссийские темпы.

Драйверами роста остаются обрабатывающие производства, на долю которых приходится 88% от всей продукции. Только по ним ИПП составил 109,9%. Цифры достаточно оптимистичные. Кроме того, мы наблюдаем стабильный рост и количества промышленных предприятий: за последние три года рост числа средних и крупных заводов составил более 15%. Понятно, что оборонка вносит существенный вклад в экономику, но ее доля у нас всегда была исторически большая. По судостроению соотношение 50 на 50, чуть с перекосом в сторону оборонки, но гражданского судостроения тоже достаточно. Здесь высокие результаты по итогам семи месяцев достигнуты благодаря окончанию строительства на «Адмиралтейских верфях» траулера «Механик Сизов».



Почти в два раза выросло производство одежды за счет пошива спецодежды такими предприятиями, как «НПФ Техинком» и «НПО Спецматериалов». В полтора раза вырос объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий – благодаря выпуску устройств автоматической обработки данных и сложных радиокомплексов. Большой вклад внесли предприятия «СТЦ» и «Радар ММС».



Энергомашиностроение выросло на 24% за счет выпуска двигателей и турбин, производимых «Силовыми машинами», а также техники для добычи полезных ископаемых и строительства от компании «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова».



Выпуск лекарственных препаратов увеличился на 28,9% – это результат стабильной работы фармацевтических предприятий, таких как «Вертекс», «Гротекс», «Новартис Нева», «Фармсинтез-Норд», «Активный Компонент» и «Биокад».

По итогам 7 месяцев петербургские предприятия отгрузили продукции на 2,330 трлн рублей, из которых 2,12 трлн рублей - обрабатывающие производства. Если сравнивать с прошлогодними показателями, мы наблюдаем положительную динамику – по итогам 2022 года отгрузка обрабатывающих производств составила 3,8 трлн рублей.



– Какие сейчас существуют – и какие действительно востребованы – меры поддержки промышленных предприятий в Петербурге? Зачем увеличивать объем финансовой поддержки от города, если промышленность так хорошо развивается?

– Президент России поставил задачу по укреплению технологического суверенитета страны, и Санкт-Петербург уверенно выполняет этот план. Несмотря на сложную международную ситуацию, предприятия нашего города продолжают инвестиционные программы, вкладывают существенные средства в расширение номенклатуры товаров. Это результат утвержденных губернатором Александром Бегловым мер поддержки предприятий. К примеру, Фонд развития промышленности в этом году одобрил займы на 2,3 млрд рублей.



Мы действительно, ежегодно увеличиваем как капитализацию Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, так и объем выданных займов предприятиям. Так, если сравнивать итоги 2019 с итогами 2022 года, объем выданных займов увеличился более, чем в пять раз. Спросом у предприятий также пользуются субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в лизинг и подготовкой кадров.



Займы и субсидии позволяют нашим предприятиям проводить выгодные инвестиционные вложения в основные фонды, а также создавать новые или расширять имеющиеся производства. А это значит – пусть небольшой, но шаг к технологическому суверенитету, благодаря техническому перевооружению, повышению производительности труда и, как следствие, создание конкурентоспособной продукции на базе лучших доступных технологий, создание новых рабочих мест, при этом высокотехнологичных. Кром того, рост объемов производства и рабочих мест – это и рост налоговых поступлений, в том числе за счет которых обеспечивается социальная инфраструктура.



Поэтому задача Правительства города запускать необходимые механизмы поддержки, держать на постоянном контроле их эффективность с помощью обратной связи с промышленным сообществом.

Так, недавно мы запустили новую возможность для предприятий малого и среднего бизнеса из сферы легкой промышленности и дизайна. От Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства теперь компании смогут получить льготные беззалоговые займы до 5 млн рублей со ставкой 1–5% годовых на срок до трех лет. В частности, средства предоставляются на открытие собственных магазинов, приобретение оборудования, а также пополнение оборотных средств. Для участников проекта «Петербургский дизайн» доступны займы под 1% на открытие офлайн-магазинов.

Все меры поддержки, которые у нас действуют в этом году, мы сохранили на 2024 год. Но появятся и новые меры. Объём поддержки растёт ежегодно, и как результат, объём промышленного производства увеличивается.



– А как обстоят дела с подготовкой кадров для промышленности в Петербурге?

– Мы практически в два раза увеличили заказ на технические специальности в наших СПО (учреждения среднего профессионального образования – прим.ред.), а в перспективе планируем в три раза увеличить. Но самое важное – это сделать смычку между предприятием и СПО. Ведь если мы готовим просто специалиста широкого профиля, его потом надо переподготавливать, потому что парк оборудования у всех разный. Мы поддерживаем все проекты, связанные с образовательными кластерами на самих промышленных предприятиях. Учебный процесс будет состоять глобально из двух составляющих: 30% – это общее образование, 70% – производственная практика с самого начала. Таким образом, когда специалист получает диплом, он уже обучен на конкретном оборудовании конкретного предприятия и со следующего дня может выполнять производственные функции. У нас сегодня уже 17 предприятий имеют образовательные лицензии, и в ближайшее время эта цифра будет увеличена до 42. «ОДК Климов» вообще хотят образовательный кластер отдельно строить, мы соглашение об этом подписали.



Если говорить о других мерах – мы активно реализуем нацпроект «Производительность труда». По тем предприятиям, которые уже завершили проект, мы видим очень хорошие результаты. В среднем, выработка увеличивается на 33%, время операций уменьшается на 29%, а количество незавершенного производства – на 34%.

Часто это происходит за счёт абсолютно элементарных мероприятий – это кайдзен (японская практика непрерывного совершенствования процессов производства – прим.ред.), конвейеры. Масса таких вроде бы маленьких историй – например, поддон с заготовками переставить, ключи, если человек левша, повесить под левой рукой – даёт совокупно существенный прирост производительности труда. Как меру стимулирования мы даём ставку в 1% для займов в Фонде развития промышленности – при условии участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда».



Также мы субсидируем мероприятия по энергоэффективности. Утепление крыш, уменьшение проёмов – с учётом того, что сейчас техника с большой грузоподъёмности менее габаритная – дает существенную экономию затрат на электроэнергию и отопление.

– В июле в вашем telegram-канале были фотографии с визита на Пушкинский машиностроительный завод. Судя по ним, лет 60 назад там было примерно то же самое. Это к вопросу о производительности.

– Действительно, есть помещения предприятия, которые с шестидесятых никак не реконструировалось. Но сейчас на заводе строят новый цех, планируется перевод части производства туда, а также реконструкция существующих цехов. То есть предприятие создает себе маневренный фонд, куда временно переселит производство, пока наводит порядок.

С конца этого года мы запустим еще одну меру для оптимизации загрузки наших предприятий. Это кооперация: крупные предприятия, такие как Обуховский завод, ОСК, Роскосмос, Объединенная двигателестроительная корпорация размещают заявки на комплектующие у нас на сайте с четкими параметрами деталей, которые нужны. А предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса – заемщики Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, могут из этого набора выбрать то, что они готовы производить. Сегодня есть достаточно существенный объём взаимодействия внутри Петербурга. На ПМЭФ было подписано соглашение с Новгородской областью, на втором круге мы будем подписывать соглашения с предприятиями других регионов, потому что на многих из них есть оборудование, которое используется не на 100%. Например, предприятию нужен станок, чтобы произвести определенную деталь, но этот станок будут использовать на 10% мощности. Мы помогаем найти того, кто им эту деталь сделает, то есть не надо будет покупать станок и не надо лишние рабочие руки иметь.



– Вы сказали, что кадры - это главная проблема. Какие еще сложности есть у петербургской промышленности?

– Вторая проблема - это производственные площади. С учётом того, что большой объем таких площадей был скуплен различными девелоперами, ряд предприятий начали искать себе место, в том числе и в других регионах. Но сегодня мы видим, что три четверти «хотелок» по перекраске территорий (переводу из промышленного в иное назначение – прим.ред.) отражения в генплане не нашли, и значит они сохранятся как промышленные. Поэтому после утверждения нового генплана мы ожидаем некое ускорение с точки зрения развития промышленных предприятий.

– Кто-то из важных всё-таки уходит?

– Из больших никто не уходит, большие или играют в гринфилд, или на своих же территориях строят дополнительные площади. Например, «Первая мебельные фабрика» производственные корпуса строит один за другим и «хихикает» над девелоперами, которые строят жильё, потому что зачастую при сегодняшних затратах промышленная недвижимость показывает даже большую рентабельность, чем жилая.



– Год назад заработал новый инструмент поддержки – масштабный инвестпроект (МАИП), который позволяет получить землю без торгов для запуска промышленного предприятия. Но пока ни одно предприятие не получило этот статус. Инвесторов не заинтересовал механизм или дело в неготовности инфраструктуры?

– Сейчас в комитете по промышленной политике находятся два заявления от предприятий из отрасли станкостроения и деревообрабатывающей промышленности. Еще восемь инвесторов рассматривают возможность реализации инвестиционных проектов через процедуру МАИП. Нужно учитывать, что на подготовку пакета документов, включая бизнес-план и эскизную концепцию завода, инвесторам требуется время, также необходимо договориться с банками о предоставлении банковской гарантии.

– В силе ли планы создать еще две площадки Особой экономической зоны – на Парнасе и в Шушарах? Когда они появятся и какая специализация у них будет?



– Мы направили в Минэкономразвития необходимые документы для расширения ОЭЗ. Планируем, что работы по проектированию и техническому присоединению будут начаты в 2024 году. Площадь зоны Шушарах составит 127,2 га, на Парнасе - пока 20,6 га.



В рамках Адресной инвестиционной программы в целях расширения особой экономической зоны технико-внедренческого типа Санкт-Петербурга управляющей компании уже предоставлены бюджетные инвестиции в размере 2,8 млрд рублей на развитие и строительство новой площадки, расположенной на территории промышленной зоны Парнас.

Специализация обеих площадок – технико-внедренческая деятельность. «Якорным» резидентом Парнаса будет «Балтийская промышленная компания», которая займет сразу 11 га и будет производить тяжёлое оборудование для металлообработки. – А на ОЭЗ Шушарах уже есть претенденты?



– Таких, с которыми бы уже были подписаны соглашения, нет. Но есть больше 10 заявок от предприятий. В первую очередь, это те, которые постучались в «Новоорловскую», но там уже физически мест нет. Мы сейчас там занимаемся расчисткой - те предприятия, которые не выполняют инвестпрограмму или инвестиционные условия, будем выселять по суду: таких, у которых не было земли, где-то с десяток; и тех, кому уже были предоставлены участки, примерно столько же.

– Ряд резидентов ОЭЗ изменили свои проекты – больше денег, дальше сроки. С чем это связано? С последствиями санкций и необходимостью закупать другое оборудование?

– Две таких заявки на последнем заседании Фонда развития промышленности как раз рассматривали. Начав реализацию инвестиционного проекта, производитель понял, что ему уже не хватает того, что запланировано, и надо вырастать и в количестве рабочих мест, и в объёме площадей. Естественно, инвестиции тоже подросли, а сроки сдвинулись на год вправо.



– Губернатор заявлял об идее сделать Петербург центром развития беспилотных авиационных систем (БАС) и создании научно-производственного центра компетенций - аналога московского «Руднево». Понятно ли где он будет располагаться и что будет собой представлять?

– Более 20 петербургских компаний уже занимаются разработкой и производством БПЛА. На площадках ведущих вузов идут разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта, связных технологий, системы управления безопасностью полётов, а также исследования в сфере аэродинамики. Но важно сделать следующий шаг. Для реализации проекта и создания крупного НПЦ БПЛА возможно использование инфраструктуры ОЭЗ.



– В городе пока заключен один офсетный контракт: Р-Фарм строит предприятие по производству медикаментов в обмен на обязательство города закупать у него продукцию определенной номенклатуры и в определенном объеме. Будут ли заключаться новые офсеты в других отраслях?





– Безусловно новые офсетные контракты будут – мы прорабатываем заключение контрактов в сфере фармацевтики и ЖКХ.

– Губернатор заявлял о необходимости вернуть петербургский автокластер к показателям производства до начала событий на Украине и ухода инвесторов. Но «АвтоВАЗ» и «Обуховский завод», унаследовавшие мощности Nissan и Toyota, готовы обеспечить, по подсчету «Фонтанки», лишь треть прежнего объема - и то в течение трех лет. Есть ли идеи, как форсировать развитие?

– Есть задача – обеспечить импортозамещение и технологический суверенитет страны. И мы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы быстрее выходить на какие-то уровни локализации и наращивать объемы – с учётом того, что автокластер недозагружен.

На петербургской площадке «АвтоВАЗа» конвейер был запущен в кратчайшие сроки. Там продолжат работать свыше 1300 сотрудников. В планах – углубление локализации модели LADA X-cross 5 и организация в 2024 году производства седана D-класса. Сейчас «АвтоВАЗ» ведет переговоры ещё с двумя китайскими производителями по поводу сборки машин здесь, и мы, естественно, поддерживаем.



На территории бывшего завода «Тойота Мотор», которым сейчас управляет ВКО «Алмаз-Антей» – Обуховский завод», уже в 2024 году планируется выпускать грузовой автомобиль БАЗ-S36A11, в 2026 году - линейку электромобилей E-Neva.

Здесь для нас крайне важной частью работы станет ускоренная локализация производств на базе петербургских поставщиков, а также развитие исследований и разработок в автопроме.

– Какие перспективы у Hyundai? Завод по-прежнему в простое.

– В настоящий момент ведутся переговоры между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и компанией Хендэ о возобновлении и развитии автомобильного производства в Санкт-Петербурге.



– Обсуждается ли запуск новых автомобильных производств?

– На площадке Минпромторга обсуждается запуск производства в Петербурге туристических автобусов - это то, что на сегодняшний не производится ни в России, ни в Беларуси. У меня лично были встречи с представителями Yutong и Golden Dragon, все заинтересованы, готовы к началу диалога с Минпромторгом и с нами по поводу формирования такого производства.



– Как вы оцениваете происходящее в ОСК? Как смена команды скажется на дальнейшем развитии корпорации?

– ВТБ по опыту своей работы доказало, что оно достаточно эффективный собственник и надежный финансовый партнёр. Нужно было добавить финансовых компетенций в ОСК, а также оптимизировать производство, потому что по многим параметрам мы действительно серьёзно отстаём от аналогичных предприятий в дружественных и недружественных странах – в Китае, Корее и той же Финляндии.



Многие проблемы в ОСК были из-за несистемности подходов. Сами директора об этом говорили. Даже между собой у предприятий, входящих в корпорацию, не было прямых контрактов, и многие вещи, которые одно предприятие могло бы делать для другого, не делались. При верных управленческих решениях и при определенных инвестициях мы получим гораздо более эффективное предприятие судостроения. Например, на Балтийском заводе на сегодняшний день строят два корабля в год, создание сухого дока позволит строить сразу три.



– Насколько новая волна мобилизации может быть критична для промышленности города?

– Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим.

Беседовали Александр Горшков, Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

