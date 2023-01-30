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    Смольный заключил первый офсетный контракт на поставку лекарств. Город потратит 9 млрд рублей, чтобы сэкономить 20

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    Правительство Петербурга подписало первый в истории города офсетный контракт. Соглашение о закупке лекарств в обмен на инвестиции заключили комитет по здравоохранению и АО «Р-Фарм», сообщил 30 января вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

    О том, что именно московская «Р-Фарм» стала победителем конкурса, раннее писала «Фонтанка». В ходе торгов она сбила цену почти в два раза.

    Предмет контракта — поставка лекарств, прежде всего для лечения онкологических заболеваний, на общую сумму 8,7 млрд руб. Соглашение заключается на 10 лет. Из них три года уйдут на создание производства, в следующие семь «Р-Фарм» будет снабжать город препаратами. Инвестиции составят не менее 2,3 млрд рублей. По словам Алексея Корабельникова, также выгода для города заключается в получении налогов и организации высокопроизводительных рабочих мест. Также появятся новые компетенции.

    «Контрактом предусмотрена организация производства лекарственных препаратов полного цикла — от активных фармацевтических субстанций до конечных лекарственных форм», — пояснил он.

    Кроме того, механизм офсетного контракта позволяет получить «существенную экономию бюджетных средств». «В частности, экономия по нашему первому офсету за 7 лет составит 20,6 млрд рублей», — сообщил Алексей Корабельников.

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