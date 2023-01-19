Офсетный демпинг. Московский фармгигант поможет Смольному сэкономить на лекарствах

Фото: Денис Вышинский/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Фармацевтическая компания «Р-Фарм» создаст в Петербурге новое предприятие по выпуску лекарств, за выкуп которых Смольный заплатит 8,7 млрд рублей. Выбор партнера для первого для Северной столицы офсетного контракта не обошелся без интриги. Чтобы обойти конкурентов, победитель конкурса сбил цену почти в два раза. А изначально нацелившийся на лот тандем петербургских производителей не дошел до финального этапа.



Офсет — это новый для Петербурга механизм привлечения инвестиций, когда инвестор обязуется создать новое производство в обмен на гарантированные региональными властями закупки. Об использовании этого инструмента власти Северной столицы задумались еще в 2020 году, но конкурс объявили лишь осенью 2022 года. Изначально назвать победителя должны были еще в декабре, но Смольный продлил прием заявок.



Итоговый протокол был опубликован 19 января на портале госзакупок. Из него выяснилось, что за право построить в Северной столице новое фармпроизводство боролись два претендента. Их названия в документе не были указаны. Но размер чистых активов совпал с двумя крупными игроками — АО «Р-Фарм» и петербургской «дочкой» АО «Фармасинтез» — «Фармасинтез-Норд». Совпадение полное — до восьмого знака, что практически исключает случайность. Победителем стала компания с размером чистых активов 47 011 148 000 рублей (то есть порядка 47 млрд). Это число полностью совпадает с данными СПАРК по чистым активам «Р-Фарм» за 2021 год.

Через час после публикации «Фонтанки» пресс-служба Смольного опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила, что победителем стал именно «Р-Фарм». Контракт будет заключен на 10 лет. Производитель к 2026 году наладит в Петербурге выпуск 31 наименования лекарств. А город будет в течение следующих семи лет без конкурса закупать у компании препараты, обеспечивая потребности льготных категорий граждан и загрузку мощностей предприятия, отметил вице-губернатор Валерий Москаленко.

Предложенная победителем цена составила 8,7 млрд рублей, что почти в два раза меньше начальной стоимости контракта — 16,8 млрд рублей. Для сравнения: конкурент понизился до 11 млрд рублей. Такой демпинг стал сюрпризом для участников конкурсной комиссии, отмечает близкий к ней собеседник «Фонтанки». Но тут же объясняет столь значительное снижение высокой заинтересованностью фармгиганта в выходе на рынок Северной столицы. «В Питере у них нет площадок, поэтому такой демпинг, чтобы наверняка», — комментирует он.



Обосновывать снижение на данном этапе не требуется. Но по правилам при снижение цены больше чем на 25% при заключении офсетного контракта компания-победитель обязана предоставить обоснование и гарантийное письмо. Впрочем, вероятно, компания исходила из своих возможностей: размер чистых активов в разы больше, чем у конкурента. «Фонтанка» направила запрос в «Р-Фарм» с просьбой прокомментировать снижение начальной цены, но на момент публикации ответ не поступил.

Также «Р-Фарм» обошел «Фармасинтез-Норд» по такому показателю, как квалификация сотрудников: петербургская компания не смогла должным образом подтвердить образование одного из 50 специалистов и не добрала нужные баллы.



«Р-Фарм» — крупнейший в России дистрибьютор лекарственных препаратов с годовой выручкой около 185 млрд рублей. В частности, является одним из поставщиков фавипиравира, о ценовой конъюнктуре которого «Фонтанка» подробно писала, а также ремдисивира. При создании Центром имени Гамалеи вакцины «Спутник-V» «Р-Фарм» выступал индустриальным партнером, производил и AstraZeneca.

Основным владельцем «Р-Фарм» до недавнего времени был основатель компании Александр Репик. Осенью 2022 года стало известно, что он вышел из состава собственников головной структуры «Р-Фарм Холдинг». Сейчас генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев владеет 33 % в «Р-Фарм Холдинге», столько же — у замгендиректора Валерии Даевой и директора по правовому обеспечению «Р-Фарм» Ольги Курьяновой (ей в апреле 2022 года Репик передал пост гендиректора компании). Еще 1 % принадлежит финансовому директору «Р-Фарм» Андрею Смирнову. Кипрская компания RJ Pharma Holdings Limited владеет 1 % «Р-Фарм», ее бенефициары не раскрываются, остальными 10% — японская Mitsui.



По условиям офсета «Р-фарм» предстоит наладить производство 31 международного непатентованного наименования лекарств (МНН), то есть препаратов, которые уже вышли из-под патентной защиты. В основном это разработки международных фармацевтических гигантов (Pfizer, Novartis, Bristol-Myers Squibb и др.). Две трети — это средства для борьбы с раком (легких, щитовидной железы, меланомы и др.). Остальные — для предотвращения и лечения тромбов (апиксабан, ривароксабан), диабета (ситаглиптин, вилдаглиптин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин), биполярного расстройства, наркотической зависимости, деменции и депрессии (лакосамид), эпилепсии (леветирацетам), профилактики инсульта (тикагрелор), анемии (элтромбопаг, деферазирокс).



В Смольном ранее рассчитывали, что стоимость продукции, произведенной в рамках офсета, будет на 30–40 % меньше стоимости оригинальных лекарств. Также новое предприятие создаст 300 рабочих мест, пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений. Размер инвестиций по условиям конкурса должен составить не менее 2,3 млрд рублей. Где именно строить предприятие, победитель будет решать уже после заключения офсетного контракта.

Любопытно, что изначально на конкурс собирался заявиться также тандем петербургских предприятий «Активный компонент» и «Герофарм», рассказывал «Фонтанке» генеральный директор последнего Петр Родионов. Компании зарегистрировали совместное предприятие под названием «Согласие». По данным СПАРК, 10 января 2023 года обе фирмы вышли из состава акционеров «Согласия», но глава «Активного компонента» Александр Семенов продолжает оставаться его директором. Получить комментарий от «Герофарма» и «Активного компонента» о том, почему они не стали заявляться на конкурс, на момент публикации не удалось.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

