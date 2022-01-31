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Препарат от коронавируса компании «Р-Фарм» оценили в 3840 рублей за упаковку

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Для препарата от коронавируса «Ремдесивир» согласовали цену. Лекарственный препарат российской компании «Р-Фарм» оценили в 3840 руб. за упаковку, сообщает 31 января официальный телеграм-канал Федеральной антимонопольной службы.

«Ремдесивир» предназначен для лечения больных коронавирусом в условиях стационара.

Первую российскую копию оригинального препарата от COVID-19 произвела компания «Фармасинтез». Он был зарегистрирован в 2020 году по цене вдвое дороже, чем новое лекарство от «Р-Фарм».

Как указано на официальном сайте «Р-Фарм», группа компаний разрабатывает новые методы терапии, производит вакцины и выводит на отечественный рынок тест-системы. В частности, при создании Центром имени Гамалеи вакцины «Спутник-V» компания выступила индустриальным партнером, а препарат «Артлегиа» (олокизумаб) включен в методические рекомендации по лечению коронавируса среднетяжелой формы.

Основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик, по данным Forbes за 2021 год, занимал 57-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивалось в 2,6 млрд долларов.

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