Препарат от коронавируса компании «Р-Фарм» оценили в 3840 рублей за упаковку

Для препарата от коронавируса «Ремдесивир» согласовали цену. Лекарственный препарат российской компании «Р-Фарм» оценили в 3840 руб. за упаковку, сообщает 31 января официальный телеграм-канал Федеральной антимонопольной службы.

«Ремдесивир» предназначен для лечения больных коронавирусом в условиях стационара.



Первую российскую копию оригинального препарата от COVID-19 произвела компания «Фармасинтез». Он был зарегистрирован в 2020 году по цене вдвое дороже, чем новое лекарство от «Р-Фарм».

Как указано на официальном сайте «Р-Фарм», группа компаний разрабатывает новые методы терапии, производит вакцины и выводит на отечественный рынок тест-системы. В частности, при создании Центром имени Гамалеи вакцины «Спутник-V» компания выступила индустриальным партнером, а препарат «Артлегиа» (олокизумаб) включен в методические рекомендации по лечению коронавируса среднетяжелой формы.