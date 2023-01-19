Смольный подвел итоги конкурса на первый офсетный контракт. В цифрах просматривается победитель

Власти Петербурга выбрали партнера для первого офсетного контракта на поставку 31 наименования лекарств. Протокол опубликован 19 января на портале госзакупок.
Всего за право построить в Северной столице новое фармпроизводство в обмен на гарантированные городом закупки продукции боролись два претендента. В итоговом протоколе их названия не указаны. Но размер чистых активов совпадает с двумя крупными игроками: «Р-Фарм» и петербургской «дочкой» АО «Фармасинтез» — «Фармасинтез-Норд».
Победителем стала компания с размером чистых активов 47 011 148 000 рублей (то есть порядка 47 млрд). Это число полностью совпадает с данными СПАРК по чистым активам «Р-Фарм» за 2021 год. Предложенная победителем цена, судя по сайту госзакупок, — 8,7 млрд рублей, что почти в два раза меньше начальной стоимости контракта — 16,8 млрд рублей. Конкурент понизился до 11 млрд.
Конкурс на заключение первого в Петербурге офсетного контракта объявили осенью 2022 года. Изначально итоги должны были подвести в декабре, но в итоге срок подачи заявок продлили. Ранее на конкурс собирался заявиться также тандем петербургских предприятий «Активный компонент» и «Герофарм», рассказывал «Фонтанке» генеральный директор последнего Петр Родионов. Компании зарегистрировали совместное предприятие под названием «Согласие». По данным СПАРК, 10 января 2023 года обе фирмы вышли из состава акционеров «Согласия», но глава «Активного компонента» Александр Семенов продолжает оставаться его директором.
Контракт планируется заключить сроком на 10 лет. За первые три года победитель конкурса создаст новый завод полного цикла для выпуска 31 наименования лекарств, оснастит его оборудованием и получит лицензию на производство. Следующие семь лет город без конкурса будет закупать производимые инвестором препараты.
«Р-Фарм» — крупнейший в России дистрибьютор лекарственных препаратов с годовой выручкой около 185 млрд рублей. В частности, является одним из поставщиков фавипиравира, о ценовой конъюнктуре которого «Фонтанка» подробно писала, а также ремдисивира. При создании Центром имени Гамалеи вакцины «Спутник-V» «Р-Фарм» выступал индустриальным партнером, производил и AstraZeneca.