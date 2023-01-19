Смольный подвел итоги конкурса на первый офсетный контракт. В цифрах просматривается победитель

Власти Петербурга выбрали партнера для первого офсетного контракта на поставку 31 наименования лекарств. Протокол опубликован 19 января на портале госзакупок.



Всего за право построить в Северной столице новое фармпроизводство в обмен на гарантированные городом закупки продукции боролись два претендента. В итоговом протоколе их названия не указаны. Но размер чистых активов совпадает с двумя крупными игроками: «Р-Фарм» и петербургской «дочкой» АО «Фармасинтез» — «Фармасинтез-Норд».



Победителем стала компания с размером чистых активов 47 011 148 000 рублей (то есть порядка 47 млрд). Это число полностью совпадает с данными СПАРК по чистым активам «Р-Фарм» за 2021 год. Предложенная победителем цена, судя по сайту госзакупок, — 8,7 млрд рублей, что почти в два раза меньше начальной стоимости контракта — 16,8 млрд рублей. Конкурент понизился до 11 млрд.

