Смольный объявил конкурс на первый офсетный контракт. На продукцию нового фармзавода город потратит 17 млрд рублей

Правительство Петербурга объявило конкурс на заключение первого офсетного контракта. Как следует из данных на портале госзакупок, власти города готовы потратить на закупку лекарств 16,8 млрд рублей. При этом у поставщика будут встречные инвестиционные обязательства — создать такое производство.



Контракт планируется заключить сроком на 10 лет. За первые три года победитель конкурса создаст новый завод полного цикла для выпуска 31 наименования лекарств, оснастит его оборудованием и получит лицензию на производство. Следующие семь лет город без конкурса будет закупать производимые инвестором препараты.

