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    Смольный объявил конкурс на первый офсетный контракт. На продукцию нового фармзавода город потратит 17 млрд рублей

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    Правительство Петербурга объявило конкурс на заключение первого офсетного контракта. Как следует из данных на портале госзакупок, власти города готовы потратить на закупку лекарств 16,8 млрд рублей. При этом у поставщика будут встречные инвестиционные обязательства — создать такое производство.

    Контракт планируется заключить сроком на 10 лет. За первые три года победитель конкурса создаст новый завод полного цикла для выпуска 31 наименования лекарств, оснастит его оборудованием и получит лицензию на производство. Следующие семь лет город без конкурса будет закупать производимые инвестором препараты.

    О том, как будет работать механизм офсетного контракта и какие именно лекарства планируется производить с помощью этого механизма, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

    Предполагается, что следом инвесторам предложат вкладываться в импортозамещение лифтов, подвижного состава, коммунальной техники, компьютерного оборудования и социального питания.

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