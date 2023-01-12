Самое странное в мире лекарство. Какова реальная ценность фавипиравира

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться





За минувший год стоимость лекарств от коронавируса на основе действующего вещества фавипиравир обрушилась примерно в 27 тысяч раз. В больницах еще не закончились запасы таблеток, купленных по 100 рублей за штуку, а новые контракты уже идут по 2 копейки.



К 26 января на склад Мособлмедсервиса должна приехать рекордная поставка таблеток «от коронавируса» — 5 миллионов таблеток. Их хватит на лечение 55–70 тысяч больных (исходя из описанного в инструкции способа применения). Подмосковью с его 158 новыми больными коронавирусом в сутки такого объема в теории может хватить и на год, и больше.



Еще недавно закупки лекарств на основе фавипиравира не были такими масштабными. Так, в Петербурге «Фонтанка» насчитала на сайте госзакупок за весь минувший год контрактов примерно на 1,2 млн таблеток, из которых самым крупным заказом было 200 тысяч — для Николаевской больницы. Все остальные заказы куда более скромные, исчисляемые в лучшем случае десятками тысяч, а где-то и тысячами. Оно и понятно: когда одна таблетка обходится в 50–60, а то и в 100–120 рублей, а для лечения всего одного больного их требуется 70–90 штук, никогда особо не слывшие богатыми городские больницы и поликлиники серьезно подумают перед тем, как раздавать их направо-налево.



Буквально на днях поликлиника №19 в Купчино подвела итоги конкурса на закупку фавипиравира. За вполне внушительные 2,4 млн рублей петербургские врачи собирались купить по 120 рублей за штуку 20 120 таблеток — где-то на 250–280 больных.

Пять членов конкурсной комиссии 10 января вскрыли конверт с одной-единственной заявкой — без снижения начальной цены. Единственный участник — АО «Русская медицинская компания» — можно точно сказать, заскочил в самый последний вагон эры дорогого фавипиравира, продав в 19-ю поликлинику фавипиравир по 119,76 рубля за одну таблетку. Потому что подмосковный контракт на поставку пяти миллионов таблеток обошелся всего в 100 тысяч рублей, а цена одной таблетки была зафиксирована на шокирующем уровне — 0,02 рубля за единицу.



Это теперь новая реальность. Лекарство от коронавируса теперь стоит буквально сколько угодно, разброс цены по всей стране — тысячи раз.



Как все начиналось

Впервые слово «фавипиравир» прозвучало в российской прессе еще в 2014 году — это лекарство было придумано японскими биохимиками для борьбы с вирусом Эболы. В 2020 году о тестировании этого препарата для лечения коронавируса заговорили уже в марте, когда у нас в России самого вируса, считай, и не было.

Первое официально зарегистрированное в России лекарство от коронавируса — как раз тот самый фавипиравир с коммерческим наименованием «Авифавир» — добралось до берегов Невы уже в июне 2020 года. Клиники Ленобласти закупали тестовые версии по цене, которая обеспечивала полный курс лечения, примерно за 40–50 тысяч рублей. Тогда достать такие лекарства в аптеках было невозможно. Они, по сути, распределялись лишь по больницам, а конкурсы на закупку проводились довольно формально — у единственного поставщика.



Начало коммерческого пути фавипиравира лежит в первых числах июня 2020-го. Уже 4-го числа был заключен первый из фигурирующих сейчас в реестре госзакупок контрактов — с Кировской областной клинической больницей. 750 упаковок по 40 таблеток продавались без торгов за 16,5 млн рублей, то есть по 22 000 рублей за упаковку, или 550 рублей за одну таблетку.

В дальнейшем несколько десятков региональных клиник по той же схеме — у единственного поставщика и за те же 22 000 рублей за упаковку — купили, как тогда казалось, спасительного лекарства на сотни миллионов. Поставщиком выступала одна и та же фирма — ООО «Биотэк». Не очень известно, каким образом именно она оказалась эксклюзивным поставщиком лекарства, в экстренном порядке зарегистрированного фирмой «Кромис», принадлежащей структурам Фонда прямых инвестиций, связанного с корпорацией ВЭБ.РФ, и ООО «Химрар», подконтрольного семье уроженца Петербурга Андрея Иващенко.



Учредителями «Биотэка» были экс-сенатор Бориса Шпигель, члены его семьи и партнеры. Только за 2020 год компания заключит 436 госконтрактов на поставку фавипиравира под различными торговыми наименованиями на 1,4 млрд рублей. Спустя несколько месяцев после начала этого парада экстренных закупок фавипиравира сам Шпигель и его супруга, сейчас основной владелец «Биотэка», окажутся за решеткой по подозрению в участии в коррупционных схемах. В следующем году фирме удастся заключить всего 80 контрактов на 300 миллионов. А после ноября 2021 года уже полностью перестать торговать лекарствами от коронавируса.



Примечательно, что, по заявлениям адвоката Бориса Шпигеля, в конце 2020 года он сам заболел коронавирусом и крайне тяжело перенес его, пережив тромбоэмболию легочной артерии. Чем он лечился, адвокат не рассказал.

Рынок по-взрослому После того, как первое лекарство на основе японского фавипиравира — «Авифавир» — было экстренно допущено к продаже в России, остальным его производителям пришлось пройти более строгую (хотя тоже не очень драконовскую) процедуру согласования для допуска своих аналогов: «Коронавир», «Фавибирин», «Арепливир» и пр. Именно они, по большей части, и стали героями отчетов о закупках в поликлиники и больницы лекарств от коронавируса в 2021–2022 годах.

Законы рынка неумолимы, как гравитация. Стоило на торгах появиться конкуренции, цены мгновенно провалились в разы. Уже только с появлением аналогов «Авифавира» от крупнейшего российского фармдистрибьютора «Р-фарм» в июле 2020 года таблетки стали поставляться по 308 рублей за штуку. В сентябре цена упала до 280 рублей, а с октября начались поставки уже по 200.



К концу года цены в закупках рухнули с 550 до ста с небольшим рублей за одну таблетку. Так, крупнейшим в стране контрактом в 2020 году стала покупка флагманской российской ковидной больницей в Коммунарке (Москва) сразу 720 тысяч таблеток «Коронавир» у АО «Р-Фарм» на 74,8 млн рублей в декабре 2020 года. Причем при стартовой цене в 110 рублей за таблетку поставщик в ходе торгов скинул цену до 103,95 рубля.



Анализ сотен закупок на сайте госзаказа позволяет предположить, что эта закупка была своего рода эталонной: очень многие региональные медучреждения в первые месяцы уже 2021 года в обоснование своих закупочных цен приводили в примеры поставки именно в 110 рублей за таблетку и также, как правило, получали небольшие скидки, если на торгах была конкуренция.

Однако к концу 2021 года цены упали еще сильнее — уже в 10 раз относительно первоначальных 550 рублей за таблетку. В ноябре был заключен крупнейший из всех найденных «Фонтанкой» контрактов — на поставку 18 миллионов таблеток «Ареплевира» и «Фавибирина» по 55 рублей за штуку. Покупатель — власти Московской области.



Заигрались в понижение

Именно «Р-фарм» Алексея Репика можно назвать крупнейшим поставщиком фавипиравира в России. За весь 2021 год компания поставила в российские госучреждения фавипиравира более чем на 10 миллиардов, заключив более 2,2 тысячи контрактов и став абсолютным рекордсменом по доходам от лечения коронавируса.

По ходу 2021 года на рынок уже начали вырываться небольшие независимые фармдистрибьюторы, которые с ходу снижали цены до шокирующего уровня. Так, еще в июне 2021 года симферопольская больница №7 заказала 25 тысяч таблеток по 95,48 рубля за штуку, а получила два предложения от темных лошадок рынка — по 42 рубля и по 41,3. Победителем стало московское ООО «Икс фарм», созданное летом 2020 года. Симферопольский контракт стал для него первой поставкой фавипиравира. В дальнейшем по итогам 2021 года компания поставила его 175 медучреждениям на общую сумму 371 млн рублей.



Однако уже в июле «Икс фарм», отправив в Тулу таблетки по 38,14 рубля и структурам МЧС по 38,39, кажется, перестал эпатировать публику и занялся бизнесом. До конца лета у него шли поставки и по 69, и по 75, и даже по 88 рублей за таблетку. При том, что искали больницы лекарства по 110, по 98 и по 95 рублей.

В самом конце лета главврачи по регионам начали, похоже, получать конкретные предложения и перестали вписывать в конкурсную документацию максимально допустимые цены, надеясь на скидку в результате конкуренции на торгах. Так, 31 августа омский минздрав объявил конкурс на закупку 38,5 тысячи таблеток по экстремально низкой цене, которую до этого мало кто осмеливался вписывать в заявку, опасаясь, что покупать будет не у кого — 54,5 рубля за штуку. И именно по этой цене нашелся «Икс фарм», подав единственную заявку.



А те, кто просил по 70, по 70 и получали даже у таких поставщиков, как «Икс фарм». В целом рынок примерно выправился — как раз на этой отметке. Но случились и интересные вещи. Например, поставив в кировскую горбольницу №5 50 тысяч таблеток по 70 рублей, «Р-Фарм» в день подписания контракта — 4 октября — подписал и допсоглашение, по которому добровольно снижал цену до 65 рублей.

Вместе с тем к началу 2022-го все еще сохранялось довольно большое количество медучреждений, которые в закупках указывали цену и в 95, и даже в 120 рублей за таблетку. Еще были актуальны довольно крупные контракты в Иваново по 110 рублей. Петербургская поликлиника №32 также без конкурса закупила фавипиравира на 2,4 млн рублей, также по 110, хотя в городе уже часто стали появляться заметно более низкие цены. В Твери потратили 31 млн рублей на закупку у единственного поставщика, удовольствовавшись мизерной скидкой — 106 рублей за таблетку.



«Р-фарм», начав год с заметных поставок в Тольятти по 91,3 рубля и в Киров по 84,23, в феврале в разгар последней волны коронавируса вновь начал продавать фавипиравир по 70 рублей, даже несмотря на пока не пропавший статус единственного поставщика. В конкурсной документации, например, петербургской Николаевской больницы черным по белому написано: проводить торги нецелесообразно, давайте все купим у единственного поставщика.

Однако уже в феврале 2022 года на рынок вырвалась иркутская компания «Фармасинтез» уроженца Индии Викрама Сингха Пуния (сейчас — гражданин РФ). Ее дистрибуторское подразделение ООО «Профарм» произвело настоящий геноцид среди поставщиков лекарств от коронавируса, заставив их снижать вслед за собой цены, что называется, драматически.

Ее самый первый контракт на поставку небольшого количества таблеток по 70,06 рубля с Баймакской больницей в Башкирии был расторгнут — кажется, врачи уже стали о чем-то догадываться. А вот второй контракт — 22 тысячи таблеток для Алданской больницы в Якутии — стал, похоже, прообразом будущей ценовой войны. При стартовой цене в 93 рубля (что уже было довольно смело) якутские врачи не сочли нецелесообразным проводить полноценные торги. На конкурс пришли три участника, и лучшей ценой «Профарма» стало 59,54 рубля за таблетку.



На фоне прошлогодних выходок небольших фармдистрибьюторов это не было откровением. Но была разница — «Профарм» был не дистрибьютором, а сам имел неограниченный доступ к фавипиравиру. А значит, мог позволить себе не разовые акции для завоевания авторитета и пополнения портфеля заказов, а долгосрочную стратегию.

И вот компания уже посылает в Феодосию 68 тысяч таблеток по 43,52 рубля и в московскую больницу им. Иноземцева — по 40,13 рубля. Ну а дальше, похоже, опять сыграл свою роль непреложный закон рынка: баланс спроса и предложения. Летом резко упало количество заболевших, и надобность в фавипиравире стала отпадать — ведь многие медучреждения запаслись впрок. А вот количество таблеток на рынке только росло — инвестиции в запуск мощных производств, обусловленные миллиардными продажами в 2020–2021 гг., привели к возникновению их избытка и, похоже, перепроизводства и затаривания складов дистрибьюторов.



Уже к июлю 2022 года таблетки с фавипиравиром поставлялись в медучреждения по 9,74 рубля (петербургская поликлиника №44) — и это при стартовой цене в 67,43 рубля. В августе при такой же стартовой цене «Р-Фарм» продал этой же поликлинике таблетки уже по 7,66 рубля.

В сентябре Александровская больница нашла 122 тысячи рублей для покупки очередной партии фавипиравира. Нужно было немного — 2 800 таблеток (56 упаковок). Все же с коронавирусом в городе тогда все было относительно спокойно. Решили покупать недорого, стартовая цена — 43,75 рубля за таблетку. Эта цифра была рассчитана по итогам других конкурсов на закупку лекарства. Больница объявила конкурс и получила сразу четыре заявки: 39 595,50 (это вместо 122 тысяч), дальше — 24 500,00 рублей, третья заявка — 1 225,00. И наконец — 612 рублей и 50 копеек.



Было понятно, что рано или поздно фавипиравир подешевеет. Но что его можно покупать по 22 копейки за таблетку вместо 44 рублей — это было чем-то невообразимым. Можно представить себе чувства врачей Александровской больницы, когда они, подписав договор с поставщиком — ярославским ООО «Евросервис» — и оплатив счет на 612 рублей 50 копеек, стали ждать свои 56 упаковок. И вот 23 сентября таблетки приехали, за них расписались. И все. Проверили срок годности — декабрь 2023 года. Придраться не к чему.



К слову, это был тот самый «Авифавир», который два года назад все покупали по 550 рублей за таблетку и еще спасибо говорили.

Но оказалось, что никаких чудес тут нет. По всей стране, стоит только на конкурсе заявиться нескольким поставщикам, цены падают не просто кратно, а на порядки.

Вот, например, сибайская больница в Башкирии под Новый год объявляет конкурс на 891 тыс. рублей, а получает заявку на 49 тысяч — в конкурсе участвовало пять претендентов. Поставщик — ООО «М-фарм».



Но сильнее всех лютуют все тот же «Профарм». Вот в Кировске: заказ на 1,08 млн рублей, шесть участников, лучшая цена — 5 390 рублей. По пять копеек за таблетку. Или, например, Рязань. Заказывает 375 тысяч таблеток по 10 рублей за штуку. Четыре участника и итог — снова 5 копеек.

Ну а к концу декабря цена дошла до 0,02 копеек за таблетку — в том самом контракте для Московской области.

Так много вопросов

У человека, далекого от фармдистрибьюции, может возникнуть вопрос. А как, собственно, за 100 тысяч рублей производитель фавипиравира сможет произвести, расфасовать, организовать участие в торгах, а затем как-то доставить из Иркутска в Москву 5 миллионов таблеток? И какова, собственно, реальная себестоимость этого фавипиравира, если со всеми накладными расходами его продают по 2 копейки за штуку? И почему тогда, простите, тот же самый «Фавибирин» продается в обычных аптеках по 4–4,5 тысячи рублей за упаковку?



Ну и еще вопрос. Почему медучреждения упорно продолжают покупать препараты фавипиравира по старым ценам? Вот администрация Петродворцового района Петербурга покупает в декабре 2022 года тот же самый «Фавибирин» у того же самого «Профарма» по 10 рублей за таблетку. А вот городская больница №2 заключает контракт с петербургским дистрибьютором «БСС» на поставку фавипиравира по 93 рубля за таблетку. Это 11 января 2023 года. А ведь этот фавипиравир в любой вообще торговой форме даже в аптеках в розницу дешевле. Даже без карточки лояльности.

Ну и главное, что, наверное, интересно: а стоят ли эти таблетки даже своих двух копеек за штуку?



О том, что фавипиравир «подавал надежды» в разгар коронавирусного урагана летом 2020 года, — все понятно. Тогда любое лекарство казалось спасением и было востребовано, хотя бы как плацебо. Но теперь уже есть десятки исследований, которые, мягко говоря, ставят под сомнение эффективность фавипиравира в борьбе с коронавирусом и его осложнениями. Почитать об этом можно тут, тут, тут и тут. Даже на появление и течение цитокинового шторма он, похоже, никак не влияет. Даже сам изобретатель фавипиравира — компания Fujifilm уже официально заявила: никакой статистической разницы у тех, кто принимал этот препарат во время коронавируса, и у тех, кто лечился чем-то другим, нет.



Однако российских врачей можно понять: фавипиравир присутствует в Методических рекомендациях по лечению коронавируса. Со ссылкой на российское исследование на 168 пациентах и на китайские опыты 2020 года Минздрав рекомендует применять фавипиравир не только в больницах, но и при лечении на дому. Зачастую вместе с другим широко известным лекарством — «Арбидолом». Пока этот документ имеет силу, врачи просто вынуждены следовать рекомендациям Минздрава и покупать у дистрибьюторов эти таблетки.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

