«Балтийская промышленная компания» вложит 7 млрд рублей в производство металлорежущего оборудования

АО «Балтийская промышленная компания» вложит 7 млрд рублей в новое производство тяжелого металлорежущего оборудования в Петербурге. Соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ-2023 15 июня.
Компания планирует выпускать фрезерные обрабатывающие центры разных видов и горизонтально-расточные станки, которые заменят импортную продукцию. Запустить производство планируется в течение семи лет. Это позволит «вернуть утраченные компетенции по производству сложного технологического оборудования», — заявила директор компании Диана Каледина.
АО «Балтийская промышленная компания» специализируется на выпуске металлообрабатывающего оборудования. На площадках в Петербурге, Ленинградской и Рязанской областях производится механическая обработка чугунного литья и основных станочных узлов, сборка и наладка металлообрабатывающего оборудования.
В 2021 основательница БПК Диана Каледина была задержана по уголовному делу о мошенничестве почти на 200 млн рублей. Ей вменяли поставку китайских станков под видом отечественных и по завышенной стоимости. Сама предприниматель категорически отрицала вину и считала характер следствия заказным. В сентябре 2022 года суд заключил ее под стражу, но позже, как пишет РБК, Калединой изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Суд, по данным издания, согласился с тем, что содержание фигурантки под стражей «может воспрепятствовать своевременному исполнению» госконтрактов компании.