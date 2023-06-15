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    ПМЭФ-2023

    «Балтийская промышленная компания» вложит 7 млрд рублей в производство металлорежущего оборудования

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    АО «Балтийская промышленная компания» вложит 7 млрд рублей в новое производство тяжелого металлорежущего оборудования в Петербурге. Соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ-2023 15 июня.

    Компания планирует выпускать фрезерные обрабатывающие центры разных видов и горизонтально-расточные станки, которые заменят импортную продукцию. Запустить производство планируется в течение семи лет. Это позволит «вернуть утраченные компетенции по производству сложного технологического оборудования», — заявила директор компании Диана Каледина.

    АО «Балтийская промышленная компания» специализируется на выпуске металлообрабатывающего оборудования. На площадках в Петербурге, Ленинградской и Рязанской областях производится механическая обработка чугунного литья и основных станочных узлов, сборка и наладка металлообрабатывающего оборудования.

    В 2021 основательница БПК Диана Каледина была задержана по уголовному делу о мошенничестве почти на 200 млн рублей. Ей вменяли поставку китайских станков под видом отечественных и по завышенной стоимости. Сама предприниматель категорически отрицала вину и считала характер следствия заказным. В сентябре 2022 года суд заключил ее под стражу, но позже, как пишет РБК, Калединой изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Суд, по данным издания, согласился с тем, что содержание фигурантки под стражей «может воспрепятствовать своевременному исполнению» госконтрактов компании.

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    Комментарии 20

    pride15 Июн 2023 в 12:48
    По версии следствия, компания госпожи Калединой поставила оборонному петербургскому предприятию китайские станки вместо российских, вдобавок сделка состоялась по завышенной цене. Издание The Moscow Post недавно тоже публиковало обстоятельный материал об этом деле, оно связано с контрактом, заключенным Балтийской промышленной компанией в 2016 году с входящим в «оборонный» реестр Минпромторга АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал»», подконтрольным «Ростеху».
    В центре внимания оказался фрезерный обрабатывающий центр марки F.O.R.T., который, согласно контракту, обязалась поставить БПК. По условиям контракта он должен был иметь российское происхождение, так как закупался в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». Из госбюджета на это было выделено 15 млн руб.
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