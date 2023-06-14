В Шушарах начали строить депо для трамвайной линии «Славянка». Проект получил заём в 17 млрд рублей от «ДОМ.РФ»

В Шушарах началось строительство депо для трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. В рамках Петербургского международного экономического форума символический старт проекту дали вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и заместитель руководителя корпорации «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Также был подписан договор целевого займа на 17 млрд рублей, который закрепил условия финансирования «Славянки».

Во время церемонии участники запустили инсталляцию, символизирующую многокомпонентность и сложность инвестиционного проекта. Когда стройка будет завершена, композиция разместится в холле административно-бытового корпуса депо.