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    В Шушарах начали строить депо для трамвайной линии «Славянка». Проект получил заём в 17 млрд рублей от «ДОМ.РФ»

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    В Шушарах началось строительство депо для трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. В рамках Петербургского международного экономического форума символический старт проекту дали вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и заместитель руководителя корпорации «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Также был подписан договор целевого займа на 17 млрд рублей, который закрепил условия финансирования «Славянки».

    Во время церемонии участники запустили инсталляцию, символизирующую многокомпонентность и сложность инвестиционного проекта. Когда стройка будет завершена, композиция разместится в холле административно-бытового корпуса депо.

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    По договору целевого инфраструктурного займа, который подписали директор подразделения «Инфраструктурные облигации» компании «ДОМ.РФ» Александр Аксаков и генеральный директор концессионера ООО «Балтнедвижсервис» Дмитрий Панкратов, «ДОМ.РФ» направит более 17 млрд рублей на финансирование проекта: строительство трамвайной линии по маршруту ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка и приобретение подвижного состава. Александр Аксаков отметил, что льготное финансирование проекта начнется уже в III квартале 2023 года.

    «Получив указанную финансовую поддержку, мы сможем набрать темп для строительства основной инфраструктуры трамвайной линии: четырех путепроводов и трех мостов общей длиной почти три километра и современного депо, которое мы сегодня символически заложили, — рассказал Дмитрий Панкратов. — Оно позволит запустить движение трамваев от ст. м. «Купчино» до поселка Шушары по окончании первого этапа строительства и одновременно продолжить стройку линии до Славянки».

    На часть этих средств приобретут 22 низкопольных трамвая модели 71–932 «Невский», которые будут производиться в том числе в Петербурге.

    Концессионное соглашение между Санкт-Петербургом и ООО «БалтНедвижСервис» по созданию и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет (до 2049 г.).
    Трамвайная линия «Славянка» — это комплексный инфраструктурный проект, включающий строительство линии трамвая протяженностью более 21 км от Балканской площади через пос. Шушары до микрорайона Славянка. На линии планируется сооружение трех мостов, четырех путепроводов, современного автоматизированного трамвайного депо, остановочных павильонов, конечных остановочных пунктов, а также приобретение 22 современных низкопольных трамваев.

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